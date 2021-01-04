Vehbi Tülek yazdı: Namazı terk edenler nasıl ölür?

Türkiye Gazetesi yazarı Vehbi Tülek, bugünkü köşe yazısında, 'Namazı terk edenin çekeceği sıkıntılar' başlığı ile Müslümanların namazı terk etmemesinin önemine değindi.

Numani Hazretleri namazı terk edenlerle ilgili neler söyledi?

"Zâhir Hasan Nu’mânî Hazretleri tefsîr ve fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir." diyerek hatırlatmada bulunan Tülek, Nu'mani Hazretleri'nin bir dersinde namaz ile ilgili şunları söylediğini aktardı:

"Namazı önemsemeyip, hafif tutanlar, ölümü esnasında, yani sekerat-ı mevti anında şu cezalara düçar olur:

1- Zelil olarak ölür. Öyle olur ki, en yakınları olan çoluk çocuğu, ana ve babası da ölümünden nefret eder. Beklenilen hürmet ve riayeti gösteremezler. Namazı terk edenin ölümünde gözlerinde korku eseri, telaş ve hüzün alametleri olur. Gözlerinin rengi değişir. Yukarı veya aşağıya doğru bir şekilde dikilir ki, bakmaya imkân olmaz. Burun delikleri kurur. Namaz kılmamakla iman zayıflar. Namaz kılmayanların imanları zayıf olduğundan, ne melekler, ne ruhlar, ne meyyitler, ne diriler ve ne de diğer mahlûkat onu aziz tutar. Ona hürmet ve riayet göstermezler.

(Salih Mü'minlerde ise ölümde dahi hayatındaki heybeti bozulmaz. Aynen hayatında olduğu gibi durur. Âdeta yatağında uyuyormuş gibi durur. Onu ölüm hâlinde görenler, vefatından haberdar değilseler, uyuyor zannederler.)

'Namazı terk eden aç olarak ölür'

2- En büyük bir hastalık olan açlıkla ölür. Ne kadar çok yemek yese de, yine açlık elemi, ızdırabı dinmez. Gittikçe şiddetlenir. Dayanılmaz, tahammül edilmez bir hâl alır. Bu hasta yedirilmekle, içirilmekle kandırılamaz ve doyurulamaz. Açlık bir titremeyle şiddetlenir. Nihayet kıvrana kıvrana can verir. Çünkü namazı terk büyük günahtır. Cezası da, o nisbette büyük olur. Açlık da önemli bir hastalıktır. Neticesi mutlaka ölümdür. Diğer hastalıklar gibi değildir. İşte namazı terk eden, açlık hastalığıyla dertli olur da öyle gider. Her namazı terk eden, aç olarak ölür.

'Susuzluk ızdırabı yaşar'

3- Susuz olarak ölür. Damarlarına, iliklerine, etine, derisine, kemiklerine kadar bu susuzluk, elem ve ızdırabı nüfuz eder. Dudakları hararetten kurur, çatlar. Ölüm anında bulunan hastalara su içirmeleri bundandır. Namazı terk eden kişinin harareti çoğalır. Su onun ateşini söndürmeye kâfi gelmez. Namaz kılan kişi olup da, namazda devamlı olanlar ise, yataklarında ve odalarında ne kadar perişanlık ve intizamsızlık olursa olsun, Cenab-ı Allah indinde muhterem oldukları için, melekler de onları hürmetle tutar. Riayet eder, susuz bırakmazlar. Temiz şerbetlerle suya kandırırlar. Cennetten alınan temiz şerbetle vefat etmiş olan müminler, aziz kılınmış ve ikram olunurlar. Kanmış olarak vefat ederler."