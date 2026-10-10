Vehbi Korkutata'dan İsrail uyarısı: Oradan saldıracaklar

Gazeteci yazar Vehbi Korkutata, İsrail'in Türkiye'ye yavru vatan üzerinden saldırmayı hedeflediğini ifade etti.

İşte Vehbi Korkutata'nın o yazısı...

İsrail, Türkiye'ye Kıbrıs üzerinden saldırmayı hedefliyor..!

İran, ABD güvenlik bariyerini aşıp Kuveyt'teki ABD üssünü vurduğunu dünyaya duyurdu..!

İran, çoklu ve akıllı füzelerle ABD hava savunma sistemini aşmayı başardı ve böylelikle ABD'nin vurulmaz sandıklarını da isabetle vurduğunu açıkladı. Bunu bütün dünya görüyor ve daha diğer silahlarımızı sahaya çıkarmadık, çıkınca kıyamet kopacak, ABD olta atsın bakalım, o zaman başına geleceklerini düşünsün vurgusunu yaptılar.

Trump'tan İran ve Rusya açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail hattındaki gelişmeler ve ABD'nin bölgedeki askerî hamlelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran'a karşı büyük bir zafer elde ettiklerini savunan Trump, ülkesinin İngiltere'nin bazı askerî uçaklarını tehditler nedeniyle yer değiştirdiğini söyledi. Trump, ayrıca Rusya'daki salgın iddialarına değinerek Moskova'ya yardımcı olacaklarını da ifade etti..

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise: "Dünya bizi durduruyor!"

Şu an Güney Lübnan'da yürüttüğümüz kapsamlı temizliğin eşi benzeri yok, diyor Smotrich.

Netanyahu'dan Türkiye'ye tehdit..!

Artık dönebilecek hiçbir yer kalmadı. Ne hâle geldiğine dönüp bir bakın ve bu arada dünya da bizi durdurmuyor..

Bizim onları vuracağımızı anlıyorlar, biz bu işi bitireceğiz..

Şuna bir bakar mısınız, tükürükle boğulabilecek biri, dünyaya kafa tutuyor. Seçime günler kala, yani 27 Ekim'de seçim var, Netanyahu ezici çoğunlukla seçimi kaybedecektir, demedi demeyin..

Seçimden önce yine Gazze'yi bombardımana tuttu ve milyarlarca Müslüman ise seyretmekle yetiniyor. Hava şartları gitgide kötüleşiyor, çocuklar soğuk karşısında ilim ilim inliyor ve titreyerek ölüme gidiyor..

Netanyahu seçimden önce var gücünü kullanarak savunmasız çocukları ve yetişkinleri şehit ediyor. Önümüz kış, inşallah İsrail halkı seçimde Netanyahu'yu sandıkta gömecek. Çünkü halk savaş istemiyor, 27 Ekim'de İsrail'in kaderi belli oluyor..

Ey İslam dünyası, "Siz daha ne kadar sessiz kalacaksınız!"

Pakistan'da yüz binlerin başkente yürüyüşü büyüyerek sürüyor. İki ana talep var: Birisi İsrail için Yemen'e saldırılmaması, diğeri ise ABD'nin parlamenter darbeyle düşürerek içeri attığı ve yerine de hırsızlıktan sabıkalı, ABD-İsrail beslemesi Şahbaz Şerif'in koyduğu İmran Han'ın serbest bırakılması için yüz binlerce Pakistanlı yürüyüştedir..



İran'dan Trump'a sert uyarı..!

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD Kongresi ara seçimlerinin sonucunu beklediklerini açıkladı. ABD'nin İran'a karşı harekete geçmesi hâlinde Amerikan çıkarlarının güçlü bir şekilde hedef alınacağını söyledi. Yanıtın seçimlerden önce veya sonra olmasına ve seçim sonucuna bağlı olmayacağını vurguladı. Bölgede ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan ülkelere, yeni bir savaşın tüm bölgeyi etkileyebileceği uyarısı yaptı..

İsrail fena hâlde köşeye sıkıştı

İsrail hükümeti iç siyasette kriz yaşıyor..

Orta Doğu'da bitmek bilmeyen saldırılar ve mali sıkıntılar, muhalefetin tepkisini çekerken hükümet, bir ilke imza atarak yüksek mahkeme kararını reddetti.

İsrail, Amerika ve İngiltere'nin istediği oldu.

Müslüman Müslümanı katletsin. Yahudiler ise seyretsin. ABD'ye kafirin yüzüne "Asıl terörist sizsiniz." diyen İran Cumhurbaşkanı, gerçek bir Türk ve Müslümandır, anlaşıldı değil mi?..

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