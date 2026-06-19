Vehbi Korkutata yazdı! Erdoğan'ın Arz-ı Mevud vurgusu

Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata, Türkiye siyasi tarihinin çeyrek asrına damga vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte Korkutata'nın "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış! Arz-ı Mevud vurgusu yaptı" başlıklı o yazısı:

TBMM Grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, İsrail'in bölgedeki hedeflerine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, "Sizin neyin peşinde koştuğunuzu görüyoruz. Arz-ı Mevud'un nihai hedefinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Erakçi'den kritik uyarı

Lübnan'ın hedef alınması mutabakat ihlali sayılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'ın alınmasının ABD ile yapılacak mutabakatın ihlali olarak değerlendireceğini açıkladı.

Erakçi, bu konunun yeni tur görüşmelerde gündeme geleceğini söyledi.

Donald Trump duyurdu: İran yönetimi ile ikinci aşamaya geçiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan anlaşmanın ardından ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu.

Trump, İran ile iyi ve adil bir anlaşmaları olduğunu belirterek sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

Donald Trump'tan İran'a mesaj: Rahat durmazlarsa kafalarına bombayı yerler

Defalarca bu savaş konusunu okuyucularıma anlattım. Bu savaş durmaz, ABD'ye güvenilmez ve ortada milyon dolar dönüyor. ABD, İran'a verdiği zararı ödemesi lazım. Siyonizm rahat durmuyor, etrafa fitne saçıyor.

İran ile varılan anlaşmanın nihai olmadığını duyuran ABD Başkanı Trump, gözdağı verdi. Kurallara uyulmazsa operasyonun başlayacağını belirten Trump, düzgün durmazlarsa kafalarına bombayı yiyeceklerini net bir şekilde açıkladı.

İsrail'den anlaşma sonrası Türkiye, Katar ve Pakistan çıkışı!

İsrail Diaspora Bakanı Chikli, ABD ve İran mutabakatına tepki gösterdi.

Bakan, İran'dan ziyade kendisini asıl endişelendiren konunun bu üç ülkenin kurduğu yeni eksenin yükselişi olduğunu açıkça ifade etti.

İsrail açıkça itiraf etti: "Türkiye planımıza ölümcül bir darbe vurdu"

Türk ve Suudi Arabistan lojistik ittifakı Tel Aviv'de büyük bir panik oluşturdu.

İsrail medyası, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın demir yolu ve lojistik anlaşmasının Tel Aviv'in ticaret planına ağır darbe vuracağını yazdı.

Ankara'nın yeni güzergahı sayesinde İsrail'in bölgede devre dışı kalacağı belirtildi.

Bu arada Tel Aviv'i ekonomik krize sokarken, Türkiye'yi Ortadoğu'nun yeni lideri yapacağını duyurdu.

Şer ittifakın Türkiye'ye saldırı planı

İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin yeni savaş kriz hattı olarak Kıbrıs'ı seçtiği ortaya çıktı. Şer ittifakın KKTC ve Türkiye'ye karşı Deniz ve havadan "Amelek" adıyla bir saldırı başlatacağı iddia edildi.

Donald Trump duyurdu ve Hürmüz boğazı herkese açılacak!

ABD Başkanı Trump, İran ile yapılan anlaşmanın ardından, Hürmüz boğazının tüm gemilere açılacağını söyledi. Trump, anlaşmayı "nükleer silahlara karşı duvar" olarak tanımlarken, Orta Doğu ile işbirliği mesajı verdi.

Atılan imzaların ardından İran'dan ilk resmi mesaj geldi!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yeni anlaşmayı değerlendirdi. ABD ile sağlanan 14 maddelik mutabakata değinen Kalibaf, bu süreçle birlikte ABD ve Siyonist rejimi resmen yendiklerini ifade etti.

Donald Trump'tan İran'a imza baskısı!

ABD Başkanı Trump, "bugün" derken, Tahran "nihai karar verilmedi" yanıtıyla gerilimi zirveye taşıdı.

Aslında bu işin bahanesi, Siyonizm rahat durmuyor, savaşı alev topuna döndürecekler, demedi demeyin. Oyun üstüne oyun oynanıyor, imza bahanesi!