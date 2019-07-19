Vehbi Korkutata standart hazırlama çalışmalarının önemine dikkat çekti

Vehbi Korkutata, Türk Standartları Enstitüsü'nün standart hazırlama çalışmalarının ekonomimiz adına önemli olduğunu belirten bir yazı kaleme aldı. Korkutata, standartların modern ekonomik hayatın en önemli araçlarından biri olduğunu ve küresel rekabet yarışının adeta bir standartlar savaşı şeklinde vuku bulduğunu belirtti.

Vehbi Korkutata'nın yazısı şu şekilde:

Standart hazırlama çalışmaları ile ekonomimize büyük kazanımlar elde edildiğini biliyorum. Standartların modern ekonomik hayatın en önemli araçlarından biri olduğunu ve küresel rekabet yarışının adeta bir standartlar savaşı şeklinde vuku bulduğu şu dönemde gereken katılım ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini görüyorum.

Standartlar uluslararası ticaretin ortak dili olup ihracat hedefi olan ülkelerin bu standartlara yön vermesi ile ticaret hacmini artırdıkları aşikardır. Bu uluslararası standartların hazırlandığı uluslararası teknik komitelerde sanayicimiz başta olmak üzere standardı kullanan ve standarttan etkilenen tüm paydaşların söz söyleme hakkı bulunmaktadır. TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in demeçlerinden de teyit edilebileceği gibi; bu çalışmalara ülkemiz TSE’nin uluslararası tam üyelikleri aracılığı ile katılım sağlamaktadır. Ayna komite ismi ile sektörün ülkemizde bir araya geldiği masalar ülke görüşünü oluşturarak uluslararası standart hazırlama çalışmalarına katılım sağlamaktadır.

Uluslararası pazarlarda yer almak isteyen ekonomilerin, uluslararası standartlara uymak dışında bir seçeneği yoktur diyebilirim. Türkiye’nin ilk Standardizasyon Strateji Belgesi bu kapsamda hazırlanmış olup Almanya, İngiltere, ABD, Çin, Rusya gibi güçlü ekonomilerde standardizasyonda farkındalığının gelişmiş ve ülke politikalarının belirlenmiş olduğunu biliyorum. Bu ülkeler, bu alanda da rekabet güçlerini arttırabilmek için, ulusal standardizasyon strateji belgeleri yayınlıyor.

Standardizasyonun ekonomik büyümeye ve ihracata doğrudan etkisi olması ve özellikle teknoloji gelişimine katkısı ülkemiz açısından çok önemlidir. Ekonomimiz açısından son dönemlerde Ar-Ge harcamalarını hızla artıran, Ar-Ge kültürünü hızla yaygınlaştıran bir ülkeyiz. Bu çalışmalar; küresel bir üretim merkezi olan Türkiye’yi, teknoloji merkezine de dönüştürmektedir. Ar-Ge yapmak önemlidir, ancak tek başına yeterli değildir. Esas önemli olan, Ar-Ge projelerini, ticari ürünlere dönüştürebilmektir. Ar-Ge projelerinin ticari ürünlere dönüşme aşamasında standartların yol göstericiliğine ülkemizin ihtiyacı vardır diye söylemekte yarar görmekteyim.

Türkiye’nin standartları belirleyen ülkelerden biri haline gelmesi ve bunun için sanayicilerin, akademisyenlerin standart hazırlama faaliyetlerine katılmaları, TSE koordinasyonunda tüm paydaşların katılabildiği ayna komitelerde yer almaları TSE üst yönetimince çok önemsenmekte ve her fırsatta vurgulanmaktadır. Standart hazırlama çalışmalarına katılan sanayicilerin, standartlarda ne gibi değişikliklerin olabileceğini önceden gördüklerini veya standart bulunmayan bir alanda nasıl bir standart oluşacağına dair fikir edinebildiklerini ve bunun sanayicilere standart yayınlanır yayınlanmaz piyasaya girme avantajı sağlayacağı çok önem arz eden faktörlerdendir. Ekonomimize çok büyük kazanımlar katan Standart hazırlama çalışmalarına sanayicimiz başta olmak üzere tüm paydaşların ayna komiteler aracılığıyla katılmaya her zeminde çağırısını yineleyen TSE, uygunluk değerlendirme alanında da önemli hizmetler sunmaktadır.

TSE’nin en önemli projelerinden biri olan Kara Araçları Test Merkezi; TSE ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliği ile otomotiv sektörünün merkezi Bursa’da kurulacak. Ülkemiz ve bölge ülkelerin otomotiv ve savunma sanayisinin test ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kara Araçları Test Merkezi, bünyesinde yer alacak test pistleri, laboratuvarları ve teknoparkıyla daha önce yurtdışında gerçekleştirilebilen testler için ülkemizde bir altyapı oluşturarak gelişmiş Ar-Ge yeteneğine sahip bir otomotiv sanayi yapısının oluşmasına çok büyük bir katkı sağlayacaktır.

İnşallah, Ülkemiz Başkanlık Sistemi’ne geçilmesi ile tüm ekonomik ve sosyal faaliyetlerin standardını da yükseltmiş olacaktır. Ar-Ge Reform Paketi benzeri bir çalışmanın Standardizasyon için de yapılmasına hızlı imkan sunacağını ümit etmekteyim.

Standardizasyona hakim olamayan ülkelerin dünya ticaretine de hakim olamayacağı ve Teknolojik alanda yeniliklerin standartlar olmadan ticarileşemeyeceği aşikardır. TSE’nin gösterdiği doğrultuda stratejiler ülke genelinde işletilirse uluslararası standartların belirlenme sürecine sanayicimizin katılımı sağlanabilecektir. Aksi halde uluslararası standartlar, bizim ürünlerimize aykırı şekilde, dünya ticareti için kural olarak tezahür eder. Uluslararası standardizasyon kuruluşlarının çalışmalarına etkin katılım sağlanması adına devletin somut politikalar geliştirmesi şarttır.

Standartların hazırlandığı masalarda bulunmak sadece ülke menfaatini korumaya değil; aynı zamanda bilgi transferine de imkan sunmaktadır. Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı ISO’nun 22 numaralı Teknik Komitesine bağlı, 37 numaralı Alt Komitesi; “Elektrikli Taşıtların” standardını çalışmakta olup ülkemizden katılım maalesef henüz yoktur. Bu alt komite 21 tane standart yayınlamış ve 16 tane standardın çalışmalarına devam etmektedir. Bu masada Elektrikli otomobil üreten her ülkeden teknik elemanlar bir araya gelerek Elektrikli otomobile dair güvenlik ve ticarete konu kuralları yazmaktadır. Yayınlanan standartlardan biri: “Elektrik otomobilin kaza sonrası güvenlik şartlarıdır”. Bu standardın yazıldığı masayı teneffüs eden bir temsilcimizin olmaması ne kadar trajiktir. Bu ve bunun gibi konular için sadece ISO’da 1 yılda 3000 toplantı gerçekleşmektedir. Somut aksiyona geçilmesi kritik önem arz etmektedir.

TSE’nin iş dünyasının taleplerine en hızlı şekilde yanıt vermek için hizmetlerini % 98 oranında elektronik ortama taşıdığını görüyorum. Ayna komitelere internet üzerinden kolaylıkla müracaat edilmesi imkanı da mevcut olmakla birlikte daha iyisi için yaklaşık 2.3 milyon Euro bütçeli IPA projesinin çalışmalarının devam ettiği müjdesini de almış bulunuyorum. Ülkemize standardizasyon çalışmaları hakkındaki önemi ve kazanımları AK Parti iktidarının üzerinde titizlikle durduğunu hatırlatmakta yarar görmekteyim. “Standartlara Yön Vermek Seferberliği” ülkemize büyük kazanımlar getirecektir.