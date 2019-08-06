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Vehbi Koç Vakfı, "Meşher" adıyla yeni bir kültür ve sanat kurumu açıyor

İstiklal Caddesi'nde 2010-2019'da Arter'e ev sahipliği yapan Meymenet Han, varlığını Vehbi Koç Vakfı'na bağlı yeni bir sanat ve kültür kurumu olarak "Meşher" adıyla sürdürecek- Meşher'in 13 Eylül 2019'da açılacak olan "Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa'dan Çağdaş Seramik" başlıklı ilk sergisi, geçmişten günümüze anlatılan hikayelerden ilham alan seramik eserler ile adeta kil ve toprağın insanlık tarihindeki izini sürüyor

06 Ağustos 2019 Salı 11:39
Vehbi Koç Vakfı, "Meşher" adıyla yeni bir kültür ve sanat kurumu açıyor

İSTANBUL (AA) - Vehbi Koç Vakfı (VKV), 2010-2019'da Arter'e ev sahipliği yapan İstiklal Caddesi'ndeki Meymenet Han binasında "Meşher" adıyla yeni bir kültür ve sanat kurumu açıyor.

VKV'den yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Türkçesinde "sergi mekanı" anlamına gelen adıyla Meşher, tarihi araştırmalardan güncel sanata uzanan kapsamlı sergilerinin yanı sıra atölye ve konferans gibi etkinlik serileriyle zamanlar ve kültürler arasında yeni diyalogların başlatılmasını destekleyecek.

Üç kata yayılan 500 metrekarelik sergi alanı ve etkinlikler için bulunan 75 metrekarelik faaliyet alanı ile Meşher'deki sergiler, Orta Çağ'dan günümüze uzanan geniş zaman dilimi içinde çok çeşitli konulardaki programı, araştırmaya dayalı akademik yönü ve yayınlarıyla bir referans noktası da olacak.

Ziyaret, etkinlik ve sergi turlarının ücretsiz gerçekleşeceği Meşher, pazartesi hariç haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

Meşher, küratörlüğünü Catherine Milner'ın üstlendiği ilk sergisi "Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa'dan Çağdaş Seramik" ile eylül ayında ziyarete açılacak. Bu ilk sergi, İngiltere'de ilham verici ve yenilikçi bir sanat merkezi olan Messums Wiltshire ve Meşher'in iş birliği ile hazırlandı. Odağında mitlerin, efsanelerin ve masalların yer aldığı sergide, 13 sanatçının eserleri yer alıyor.

Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Meşher'in 13 Eylül'de başlayacak açılış sergisi, 22 Aralık 2019'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi açılışı ile eş zamanlı ve aynı başlıkları taşıyan bir İngilizce ve bir Türkçe yayın da okurlarla buluşacak.


- Serginin kataloğu için önsözü Ömer Koç kaleme aldı


Serginin kataloğu için önsözü kaleme alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, şu ifadelere yer verdi:

"İznik, Kütahya ve Çanakkale çini ve seramiklerini toplamaya başladığım 1990'lı yılların sonundan bu yana kile duyduğum özel meraktan ötürü, Meşher'in ilk sergisi Kalıpları Aşınca'nın, öncü sanatçılarıyla çağdaş seramiğe dair özlü bir inceleme teşkil ediyor olmasından bilhassa memnuniyet duyuyorum. Kil ve seramiğin Anadolu ve Türkiye'deki uzun tarihi de göz önünde bulundurulduğunda, şahsi umut ve inancım, bu sergide yer alan büyüleyici yapıtların, gelecek kuşakların seramikle çalışacak genç sanatçı ve sanatçı adaylarına bir esin kaynağı olmasıdır."


- Yeni sergi mekanının direktörlüğünü Bahattin Öztuncay üstlendi


Uzun yıllardır Vehbi Koç Vakfı bünyesinde sanat ve kültür alanında sergi ve yayın projeleri üzerine çalışmalar yürüten Bahattin Öztuncay, İstiklal Caddesi'ndeki bu yeni sergi mekanının direktörlüğünü üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztuncay, "Gerek ulusal gerekse uluslararası uzmanlar ve kurumlar ile yürüteceğimiz iş birlikleri, ağırlıklı olarak kurum içinde kurgulayacağımız ve üreteceğimiz sergiler ile Türkiye'de ve yurt dışında ilham verici bir diyalog zemini sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:39
  1. Vehbi Koç Vakfı

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