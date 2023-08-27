Vefatının ikinci yılı! Atilla Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Gazetemiz yazarlarından, Türk basın, edebiyat ve fikir dünyasının yüz akı Atilla Özdür ağabey, vefatının ikinci yılında rahmetle anılıyor. İki yıl önce, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından Şişli’de bir özel hastaneye kaldırılan ve çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören Özdür, 27 Ağustos 2021'de vefat etmişti..

Atilla Özdür, 1933 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

1951 senesinde Bursa Erkek Sanat Enstitüsü Marangozluk Bölümü'nden mezun oldu.

Kara ve Hava Kuvvetleri birliklerinde astsubay olarak görev yaptı ve 1972 senesinde emekliye ayrıldı.

1973-77 ve 1980-84 yılları arasında Milli Gazete'de çalıştı.

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Aynı zamanda İngilizceden makale ve kitap çevirileri yaptı.

İNCELEME YAZILARI VE MAKALELER KALEME ALDI

İngilizceden makale ve kitap çevirileri de yapan usta yazar için 10 Aralık 2014’te “Gazeteci-Yazar Atilla Özdür’e Saygı Gecesi” düzenlendi. Evli ve 3 çocuk babası olan Özdür’ün “İslam ve Toplumun Çağdaş Ekonomik Görünümü”, “İslam ve Siyonizm” ve “Uçkurlu Potur” adlı eserleri bulunuyor.

Üstad adına, 10 Aralık 2014 tarihinde "Gazeteci-Yazar Atilla Özdür'e Saygı Gecesi" düzenlenmişti.

KARAHASANOĞLU İLE BİRLİKTE CUMA DERGİSİ VE AKİT'TE YAZDI

1990 yılında Cuma dergisi çıkmaya başladığında, Mustafa Karahasanoğlu'nun daveti ile, haftalık yazılarını bu dergide yayınlayan Atilla Özdür, 12 Eylül 1993'te yayın hayatına giren Beklenen vakit gazetesinde ve daha sonra da akit'te haftanın üç-dört gününde yazıları yayınlandı.

Daha çok emekçilerin haklarını koruma, sermayedarları afişe etme noktasında duyarlı yazıları ile tanınan Atilla Özdür, 88 yaşında hayatını kaybetmişti.

Vefatına kadar gazetemizde yazıları yayınlanan Atilla Özdür’ün cenazesi, Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kozlu Mezarlığına defnedilmişti. Basın, edebiyat ve fikir dünyasının sevilen isimlerinden Özdür’ün cenazesine, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit çalışanları dostları ve sevenleri katılmıştı.

Atilla Özdür 3 çocuk babası idi.