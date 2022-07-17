Vefatının 53. yıldönümü! Keresteci dükkanında uçak yapan pilot: Vecihi Hürkuş

Türkiye’nin ilk Türk uçağını yapan, havacılık okulu açan, İstiklal Savaşında ilk ve son uçuşu gerçekleştiren, ilk Türk hava yollarını kuran, Balkan, Birinci Dünya ve İstiklal Savaşlarında düşmana hem havadan hem karadan saldırarak geçit vermeyen Hürkuş, Türk havacılık tarihine adını adeta altın harflerle yazdırdı.

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer, Hürkuş’un sadece Türkler açısından değil, dünya havacılık tarihi bakımından da önemli bir isim olduğunu söyledi. Gürer, Manş Denizi’ni geçmesi için ilk teklifin Fransızlar tarafından Vecihi Hürkuş’a yapıldığını dile getirdi.

Hürkuş’un savaş yıllarında iki defa gazi olduğunu belirten Gürer, şunları kaydetti:

“Birinci gaziliği Kafkas cephesinde yaralanması sonucu oluyor. İkinci gaziliği de İstiklal Savaşında Yunanlarla savaşırken. Vecihi Beyin düşürdüğü uçaklar da var ancak kendi uçağı da yara alıyor. İndiği yer Yunan cephesine yakın. Türk birliklerine sürünerek gidiyor. Ancak arkasına dönüp baktığında uçaktaki yangın sönmüş. Orada bir askerden kibrit alıyor. Tekrar uçağı ateşe veriyor. Düşmanın eline geçmesini istemiyor.”