SON DAKİKA
İmmün yetmezliği: Erken tanı ve doğru takip hayat kurtarıyor! İmmünsüpresif detayı... Hürmüz'ün üstü gibi altı da perişan halde Rojin Kabaiş’in babasından Akın Gürlek yorumu: Burada olsa elini öpecektim Tüm Fenerbahçeliler 2-2'lik beraberlik sonrası... Cherif'in yıldız olacağından emin miyiz? İzmir’in terk edilmiş incisi: Lübbey turizmle hayat bulacak Opel’den elektrikli güç gösterisi! Yeni Mokka GSE Türkiye’de Antioksidan dünyasının süper kahramanı: Günde 1 fincan yeşil çay içmenin... Okul saldırılarında ‘taklit’ riski: Akademisyenlerden dijital tehlike uyarısı Toplumsal çürüme kapıda mı? İletişim uzmanından dikkat çeken açıklama
KBÜ KAPGEM’den Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Politika Raporu
KBÜ KAPGEM'den Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Politika Raporu

KBÜ KAPGEM’in hazırladığı rapor, bağımlılıkla mücadelede önleyici politikaları öne çıkarırken, gençleri üretken bireyler haline getirmeyi hedefleyen “Değer Platformu”na da dikkat çekti. Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) tarafından hazırlanan “Bağımlılıkları Önleme Kamu Politikası Raporu”, düzenlenen tanıtım programıyla kamuoyuna sunuldu. Rapor, bağımlılıklarla mücadelede bütüncül, önleyici ve sürdürülebilir kamu politikalarının geliştirilmesine yönelik stratejik öneriler içeriyor. KBÜ Safranbolu Kampüsü Taş Bina’da gerçekleştirilen programda, KAPGEM Psikoloji Politikaları Masası tarafından hazırlanan raporun temel bulguları ve politika önerileri paylaşıldı. KAPGEM’in 14’üncü politika raporu, bağımlılık türlerinin bireysel değil; toplumsal, psikolojik ve çevresel boyutlarıyla ele alınması gerektiğine işaret ediyor.

Foto - KBÜ KAPGEM’den Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Politika Raporu

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM’in kamu politikalarına yön veren çalışmalar yürüttüğünü belirterek, raporun güncel gelişmeler ışığında önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti. Son dönemde yaşanan toplumsal olaylara dikkat çeken Kırışık, özellikle gençleri etkileyen risk alanlarına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Foto - KBÜ KAPGEM’den Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Politika Raporu

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, hem Şanlıurfa hem de Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olayların bağımlılık, sosyal izolasyon ve anlam boşluğu gibi sorunlarla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu: “Maalesef son derece üzücü hadiseler yaşadık; hem Şanlıurfa’da hem Kahramanmaraş’ta yaşanan okul baskınları ve katliamlar, hakikaten bize dikkatimizi bağımlılıklara çevirmeyi, gençlerin hayatına etki edecek çözümler üretmeyi, kamu politikaları geliştirmeyi tavsiye etmektedir.” Rektör Kırışık, bağımlılıkların önlenmesinde kültürel ve manevi referansların önemine dikkat çekerek Ahmet Yesevi Hazretleri’nin yaklaşımına işaret etti. Kırışık, bireyin üretken bir yaşam içinde yer almasının toplumsal riskleri azaltacağını vurgulayarak, “Dersine eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, işiyle uğraşan zanaatkar; kötülük düşünmeye vakit bulamaz.” sözünün bağımlılıkların temelinde yer alan boşluk duygusuna güçlü bir yanıt sunduğunu ifade etti. “Bağımlılık çok boyutlu bir süreçtir” Tanıtım programında konuşan Psikoloji Politikaları Masası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şeydanur Tezcan Özer, bağımlılığın yalnızca madde kullanımına indirgenemeyecek çok boyutlu bir süreç olduğuna dikkat çekti. Bağımlılık süreçlerinin temelinde anlam kaybı ve yalnızlaşmanın bulunduğunu vurgulayan Özer, özellikle gençlerde artan sosyal izolasyonun kritik bir risk faktörü olduğuna işaret etti.

Foto - KBÜ KAPGEM’den Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Politika Raporu

Raporda geliştirilen “Psikolojik Bağımsızlık Kapasitesi Modeli” hakkında da bilgi veren Özer, modelin bireyin hem içsel anlam dünyasını hem de toplumsal katılımını esas alan iki eksenli bir yapıya dayandığını belirtti. Bu kapsamda anlam, aidiyet ve üretkenliğin birlikte ele alınmasının bağımlılıkla mücadelede kritik olduğunu ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Şeydanur Tezcan Özer, bağımlılığın toplumsal boyutuna dikkat çekerek, “Anlam kaybı, yalnızlaşma ve üretkenlikten kopuşla ilişkilidir. Biz bu modelle bireyin aktif, üretken ve anlamlı bir yaşam kurmasını hedefliyoruz. Çünkü güçlü bağlar kuran, üreten ve umut taşıyan gençlik bağımlılıktan uzaklaşır.” ifadelerini kullandı. “Değer Platformu” İle Yeni Nesil Çözüm Önerisi Bağımlılıkla mücadelede yalnızca riskleri tespit etmekle sınırlı kalmayan rapor, çözüm odaklı yaklaşımıyla “Değer Platformu” adlı dijital uygulama önerisini de gündeme taşıdı. “Sana Değer” sloganıyla geliştirilen platform, gençlerin tüketim odaklı dijital alışkanlıklarını üretim ve katılım temelli bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Platform; çevrim içi ve yüz yüze etkinlikleri bir araya getiren, mentör destekli topluluklar aracılığıyla gençlerin aktif katılımını sağlayan üretim odaklı bir yapı olarak planlanıyor. Bu sayede gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmesi, aidiyet duygusu kazanması ve hem ekonomik hem de psikolojik açıdan desteklenmesi hedefleniyor. Böylece gençlerin pasif izleyici konumundan çıkarak aktif, üretken ve topluma katkı sunan bireyler haline gelmeleri amaçlanıyor. Raporun editörlüğünü Prof. Dr. Fatih Kırışık üstlenirken; Dr. Öğr. Üyesi Şeydanur Tezcan Özer, Dr. Öğr. Üyesi Cemile Büşra Özsağır, Arş. Gör. Rumeysa Küskü ve lisansüstü öğrencisi Elif Beyza Kırışık’tan oluşan ekip çalışmanın hazırlanmasında görev aldı. Tanıtım toplantısına KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile birlikte akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Karabük Üniversitesi KAPGEM tarafından hazırlanan bu raporun, Türkiye’de bağımlılıkla mücadele politikalarına akademik ve stratejik katkı sunması hedefleniyor.

Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! "Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk"
Gündem

Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! “Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk”

Kapalı kapılar ardında ifade veren müşteki Öznur Ç., kirli ilişkiler ağını bir bir ifşa etti. Mağdur kadın, CHP'li Belediye Başkanı Tanju Öz..
Faizsiz finansla yükselen Afganistan ekonomisi!
Ekonomi

Faizsiz finansla yükselen Afganistan ekonomisi!

Prof. Dr. Mete Gündoğan Mirat Haber'de yazdı: Afganistan bugün tarihinin önemli bir eşik noktasında. Yeni yönetim, finans sistemini faizsiz ..
Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!
Gündem

Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından okullarda önlemler artırılırken, Torbalı’da eğitim gördükleri okula saldırı hazırlığı ..
Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları
Gündem

Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin ölümüne neden olan ortaokul katliamının faili İsa Aras Mersinli’nin dijital dünyadaki karanlık ilişkileri ve sap..
Arılar İsrail'i istila etti!
Dünya

Arılar İsrail'i istila etti!

İsrail’in güneyindeki Netivot şehrinde binlerce arı bir alışveriş merkezini ve konutları istila etti. Yahudi domuzlar telaşla kapalı alanlar..
Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!"
Gündem

Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF2026) yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin dünya siyasetin..
