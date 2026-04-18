KBÜ KAPGEM’den Bağımlılıkları Önlemeye Yönelik Politika Raporu

Raporda geliştirilen “Psikolojik Bağımsızlık Kapasitesi Modeli” hakkında da bilgi veren Özer, modelin bireyin hem içsel anlam dünyasını hem de toplumsal katılımını esas alan iki eksenli bir yapıya dayandığını belirtti. Bu kapsamda anlam, aidiyet ve üretkenliğin birlikte ele alınmasının bağımlılıkla mücadelede kritik olduğunu ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Şeydanur Tezcan Özer, bağımlılığın toplumsal boyutuna dikkat çekerek, “Anlam kaybı, yalnızlaşma ve üretkenlikten kopuşla ilişkilidir. Biz bu modelle bireyin aktif, üretken ve anlamlı bir yaşam kurmasını hedefliyoruz. Çünkü güçlü bağlar kuran, üreten ve umut taşıyan gençlik bağımlılıktan uzaklaşır.” ifadelerini kullandı. “Değer Platformu” İle Yeni Nesil Çözüm Önerisi Bağımlılıkla mücadelede yalnızca riskleri tespit etmekle sınırlı kalmayan rapor, çözüm odaklı yaklaşımıyla “Değer Platformu” adlı dijital uygulama önerisini de gündeme taşıdı. “Sana Değer” sloganıyla geliştirilen platform, gençlerin tüketim odaklı dijital alışkanlıklarını üretim ve katılım temelli bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor. Platform; çevrim içi ve yüz yüze etkinlikleri bir araya getiren, mentör destekli topluluklar aracılığıyla gençlerin aktif katılımını sağlayan üretim odaklı bir yapı olarak planlanıyor. Bu sayede gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmesi, aidiyet duygusu kazanması ve hem ekonomik hem de psikolojik açıdan desteklenmesi hedefleniyor. Böylece gençlerin pasif izleyici konumundan çıkarak aktif, üretken ve topluma katkı sunan bireyler haline gelmeleri amaçlanıyor. Raporun editörlüğünü Prof. Dr. Fatih Kırışık üstlenirken; Dr. Öğr. Üyesi Şeydanur Tezcan Özer, Dr. Öğr. Üyesi Cemile Büşra Özsağır, Arş. Gör. Rumeysa Küskü ve lisansüstü öğrencisi Elif Beyza Kırışık’tan oluşan ekip çalışmanın hazırlanmasında görev aldı. Tanıtım toplantısına KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile birlikte akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Karabük Üniversitesi KAPGEM tarafından hazırlanan bu raporun, Türkiye’de bağımlılıkla mücadele politikalarına akademik ve stratejik katkı sunması hedefleniyor.