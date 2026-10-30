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Yerel Vefat eden polis memuruna son görev
Yerel

Vefat eden polis memuruna son görev

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Vefat eden polis memuruna son görev

İstanbul'da gördüğü kanser tedavisi sırasında vefat eden 52 yaşındaki polis memuru Hakan Göçmez, memleketi Samsun, Çarşamba'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Hakan Göçmez, bir süredir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybeden Göçmez'in vefatı, ailesini, yakınlarını ve emniyet camiasını yasa boğdu.

Polis memuru Hakan Göçmez'in Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine getirildi. İlk olarak Ahubaba Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülen cenaze için helallik alındı. Ardından meslektaşlarının omuzlarında ve polis mangası eşliğinde mahalledeki Ahubaba Merkez Camisi'ne taşındı.

 

Cuma namazına müteakip İlçe Müftüsü Cemal Uzun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından merhum polisin naaşı, dualar ve gözyaşları arasında Ahubaba Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hüzünlü törene; Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Coşkun Kurt, İstanbul'dan gelen mesai arkadaşları ve çok sayıda polis ekibinin yanı sıra Göçmez'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca merhumun ailesinin güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

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