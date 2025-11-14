  • İSTANBUL
Venezuela topraklarına saldırı iddiası! ABD'de gündemi sarsan çıkış

Mısır’dan Gazze açıklaması! Uluslararası güç barışı korumalı

İsrail'den kalleş saldırı!

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

İmamoğlu metro ihalelerinde 697 milyon lira cukkalamış! İddianamelerde yok yok...

Koca Yusuf daha ağırını taşımadı… 20 şehidin naaşlarını taşıyan ‘Koca Yusuf' Türkiye'ye hareket etti

İş kazasında ihmaller zinciri! Ya kanunlar değişmeli ya da görevini yapmayanlar hesap vermeli

Yuva yıkanlar yanacak! İhanetin ortağına da hukuki darbe... 'Zina' suçuna ceza beklentisi

Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama: Kıbrıs milli davamızdır! Asla yalnız bırakmayacağız
Vefat eden eski belediye başkanı toprağa verildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Vefat eden eski belediye başkanı toprağa verildi

Vefat eden Erzurum’un Olur İlçesi’nin eski belediye başkanlarından Reşat Yıldırım dualarla uğurlandı.

Olur ilçe merkezindeki evinde rahatsızlanan Reşat Yıldırım, kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım, Olur Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Yıldırım’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1994-1999 yılları arasında Olur Belediye Başkanlığı görevini yürüten Reşat Yıldırım, evli ve dört çocuk babasıydı.

Dünya

Dağ yolunda otobüs faciası: 37 kişi hayatını kaybetti

Yerel

TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti

Dünya

Fırında korkunç ölüm! Eşarbı makineye dolandı, iki çocuk annesi hayatını kaybetti

İsrail'den suikast girişimi

Kanla beslenen terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla suikast girişiminde bulundu.
Ekrem'in beslediği trollere ağır darbe

Yolsuzluk tutuklusu CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada trollüğünü yapan ve 'Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabı' ..
Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına..
