Vefat eden eski belediye başkanı toprağa verildi

Olur ilçe merkezindeki evinde rahatsızlanan Reşat Yıldırım, kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım, Olur Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Yıldırım’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1994-1999 yılları arasında Olur Belediye Başkanlığı görevini yürüten Reşat Yıldırım, evli ve dört çocuk babasıydı.