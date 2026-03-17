BM soruşturma başlattı: İran'da bombalanan kız okulu saldırısı araştırılıyor
BM soruşturma başlattı: İran’da bombalanan kız okulu saldırısı araştırılıyor

Birleşmiş Milletler yetkilileri, İran’daki füze ile vurulan kız okulu saldırısına ilişkin soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu belirtirken, çoğu kız çocuğu olmak üzere 168 çocuğun hayatını kaybettiği olaya dair ABD’nin olası sorumluluğu kapsamlı şekilde inceleniyor.

Reuters’ın aktardığına göre, BM’nin İran Gerçekleri Araştırma Misyonu üyelerinden Max du Plessis, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında soruşturmanın henüz erken aşamada olduğunu açıkladı.

İranlı yetkililer, Şecere Tayyibe Okulu’na kısa aralıklarla düzenlenen iki füze saldırısında çoğu kız olmak üzere 168 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

 

Reuters’ın 5 Mart tarihli haberine göre, ABD’li askeri soruşturmacılar saldırının muhtemelen ABD güçleri tarafından gerçekleştirildiği değerlendirmesinde bulundu. Ancak nihai sonuca henüz ulaşılamadığı ve soruşturmanın tamamlanmadığı belirtildi. Pentagon’un da incelemeyi üst seviyeye çıkardığı kaydedildi.

BM yetkilisi du Plessis, İran’ın açıkladığı can kaybı sayısını destekleyen güvenilir bilgiler bulunduğunu ifade ederek, “Masum insanların hayatını kaybettiği bu tür olaylarda bağımsız bir soruşturma yürütülmesi ve sonuçlarının ortaya konması kritik önem taşıyor” dedi.

ABD’nin sorumluluğunun doğrulanması halinde, söz konusu saldırının Orta Doğu’da onlarca yıl içinde ABD askeri operasyonlarıyla bağlantılı en ağır sivil kayıplardan biri olabileceği değerlendiriliyor.

ABD merkezli The New York Times tarafından doğrulanan bir video, 28 Şubat’ta İran’ın Minab kentindeki Şacaraha Tayyibe ilkokulunun füze saldırısından sonra dumanlar içindeki kalıntıları arasında hayatta kalanları arayan insanların çığlıklarını gösteriyor.

Devam eden askeri soruşturma, gazetenin haberine göre ‘İran’daki bir ilkokula düzenlenen ölümcül Tomahawk füze saldırısından ABD’nin sorumlu olduğunu’ ortaya koydu. Bu bilginin ABD’li yetkililer ve ön bulgular hakkında bilgi sahibi diğer kişiler tarafından gazeteyle paylaşıldığı aktarıldı.

28 Şubat’ta Şacaraha Tayyibe ilkokulu binasına düzenlenen saldırının, ABD ordusunun ‘hedef belirleme hatasından’ kaynaklandığı tespit edildi. Ön incelemeye göre ABD ordusu, okulun eskiden parçası olduğu ‘bitişik bir İran askeri üssünü’ hedef alıyordu.

 

Soruşturma hakkında bilgilendirilen kişilere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndaki (CENTCOM) subaylar, saldırı koordinatlarını oluştururken, ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) tarafından sağlanan ‘eski verileri’ kullandı.

Yetkililer bulguların henüz ön aşamada olduğunu söyledi ve eski bilgilerin neden tekrar kontrol edilmediği konusunda hala önemli sorular bulunduğunu belirtti.

