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Vefa Tribünü’nden büyük buluşma

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde TFF Tahincioğlu Basketbol Ligi Temsilcisi Banvitspor’un çeyrek asırlık kulüp tarihinde kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve Avrupa’da oynadığı sayısız maçta takımını yalnız bırakmayan kemik seyircilerinin yer aldığı ‘‘Bandırma Vefa Tribünü’’ taraftar oluşumunun düzenlemiş olduğu 2.

10 Mart 2019 Pazar 13:29
Vefa Tribünü’nden büyük buluşma

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde TFF Tahincioğlu Basketbol Ligi Temsilcisi Banvitspor’un çeyrek asırlık kulüp tarihinde kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve Avrupa’da oynadığı sayısız maçta takımını yalnız bırakmayan kemik seyircilerinin yer aldığı ‘‘Bandırma Vefa Tribünü’’ taraftar oluşumunun düzenlemiş olduğu 2. Vefa Yemeği gerçekleşti.


1994 yılında kurulan Banvit Basketbol Kulübü, amatör liglerden başlayan serüveninde ilk günden bu yana maçlara gelerek takımı destekleyen kemik seyircilerinden oluşturduğu Bandırma Vefa Tribünü’nün 2. Vefa Yemeği’nde bir araya geldi. Yemeğe Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç, Sportif Direktör Turgay Çataloluk, Genel Menajer Turgay Zeytingöz, Başantrenör Hakan Demir, Banvit BK A Takım staff ve oyuncu kadrosu, Uni Banvit taraftar grubu ve Bandırma Vefa Tribünü’nün değerli üyeleriyle birlikte yaklaşık 350 kişi katıldı.


Sıcak ve samimi bir ortamda başlayan gece Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç’ın konuşması ile başladı Kılıç, ‘‘Dünyanın en güzel taraftarına hoş geldiniz diyorum. Bandırma Vefa Tribünü’müz çok geç kurulmasına rağmen hızlı büyüyor. Bu bizim 2. Vefa Yemeğimiz. İnşallah sürekli devam eder. Bugün ayrıca başımızın tacı olan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. ’’ dedi.


Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç’ın konuşmasının ardından UniBanvit taraftar grubu bir sürpriz yaparak hazırlamış oldukları ‘‘Senin Peşindeyiz Her Zaman’’ pankartını tezahüratlar eşliğinde açtılar.


Gece Banvit BK A Takım oyuncularının yemeğe katılımı ile birlikte tezahüratlar eşliğinde sürerken, taraftarların ve oyuncuların yer almış olduğu kısa bir video izletildi. Gösterilen kısa videonun ardından Banvit A Takım oyuncuları, daha önce hazırlanmış olan Bandırma Vefa Tribünü’nün formalarını kendilerine takdim ederken taraftarla da fotoğraf çekilmeyi ihmal etmediler.


A Takım oyuncularının forma takdimi ve taraftar ile fotoğraf çekimlerinin ardından Banvit BK Sportif Direktörü Turgay Çataloluk konuşmasında şunlardan bahsetti.


Çataloluk konuşmasında, ‘‘Böyle güzel bir topluluğun karşısında konuşmak ve bir önceki yemeğimize oranla sayımızın oldukça fazla artması bizleri çok mutlu ediyor. Bu sezona iyi başlayamadık ama sonrasında topladığımızı düşünüyorum. Sizlerin de destekleri ile zorlu bir döneme girdiğimiz şu süreçte maçlarımızı kazanarak hem Avrupa’da hem de Ligde iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz’’ dedi.


Zeytingöz : Bandırma Vefa Ailesi herkese parmak ısırtacak hale geldi


Banvit BK Genel Menajeri Turgay Zeytingöz ise ‘‘Gerçekten müthiş gözüküyorsunuz. Bandırma Vefa Ailesi herkese parmak ısırtacak hale geldi. Çığ gibi büyüyorsunuz. Sizlerin bu çoşkusu ve sevgisini de görünce bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu oluyorum. Bu vesile ile Bandırma Vefa Tribünü’nün oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu takımı yaşatan sizlersiniz.’’ dedi.


Bandırma Vefa Tribünü’nün oluşmasına vesile olan Taner Seçil ise duygularını şu şekilde açıkladı : ‘‘Bu atmosferde sizlerle bir arada bulunmak ve her geçen gün çığ gibi büyüdüğümüzü görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu düzenlemiş olduğumuz 2. Vefa Yemeğimiz. Bir önceki yemeğimize göre sayının iki katına çıkması son derece mutluluk verici. Turuncu-Yeşil renklere olan vefamızın ve sevgimizin hiç bitmemesini diliyorum.’’ dedi.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen bu organizasyonda günün anlam ve önemine ithafen Banvit BK Başkanı Özkan Kılıç’ın eşi Emre Kılıç’a, Sportif Direktör Turgay Çataloluk’un eşi Başak Çataloluk, Genel Menajer Turgay Zeytingöz’ün eşi Ceren Zeytingöz, Başantrenör Hakan Demir’in eşi İlkan Demir’e çiçek takdim edilerek ‘‘Dünyadaki her şey kadının eseridir’’ sözüne bir kez daha vurgu yapıldı.


Çiçek takdimlerinin ardından Bandırma Vefa Tribünü’nün yaşça en küçük üyesi olan Efe Oral isimli taraftar klarnet çalarak geceye ayrı bir renk kattı. Görkemli ve sürprizlerle dolu gece gerçekleştirilmiş olan konuşmalar sonrasında toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:29
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