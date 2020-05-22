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Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı öncesi toplandı

Korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", Ramazan Bayramı öncesi bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:39:15 -
Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı öncesi toplandı

Korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", Ramazan Bayramı öncesi bir araya geldi.


Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Ertuğrul Avcı başkanlığındaki toplantıda, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışma şartları ve atılması gereken adımların atılması ile Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında gereken önlemler değerlendirildi. Toplantıda konuşan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bir dizi tedbirler alındığını söyledi. Bu gruptaki kişilere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandığını hatırlatan Kaymakam Avcı, “Ülkemizde korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında alınan tedbirler sonucunda vaka sayısı azalmaya devam etmektedir. Salgında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmektedir. Bu nedenle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının kısıtlamasına karar verilmesi ile birlikte Ramazan Bayramı’nda yapılacak olan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili de gerekli önlemlerin alınması açısında bazı kararlar aldık” dedi.

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