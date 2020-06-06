Vefa grubu ihtiyaç sahiplerinin çağrılarına duyarsız kalmadı

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'da Antakya Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul idarecileri ve öğretmenlerden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, görevleri sırasında tespit ettikleri ihtiyaç sahibi hanelerin "gönüllü" olarak eksiklerini karşılıyor.

Antakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, maaş dağıtımı görevi sırasında tanıdığı bazı ailelerin yardım çağrılarına sessiz kalamadı.

Ekipler, bazı vatandaşların resmi kurumlara başvurularını yönlendirerek destek almalarını sağlarken, bazı vatandaşların da ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla veya hayırseverler aracılığıyla karşıladı.

Kendilerine vatandaşların yakıştırmasından ilham alarak "zamane hızırları" adını veren grup, ilk çalışmasını televizyonları olmadığı için EBA TV'yi izleyemeyen bir çocuğa kendi imkanlarıyla televizyon alarak gerçekleştirdi.

Daha sonra 8 binden fazla aileye ulaşarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ekip, maddi durumu iyi olmayan birçok ailenin, beyaz eşya, kanepe ve inşaat malzemesi gibi çeşitli ihtiyacını tamamladı.

Görevli vefa grubu personelinin yanı sıra birçok öğretmenin de dışarıdan destek vermeye başladığı ekip, Hatay'ın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi aileler için umut oluyor.

- "Devlet her haneye bizden önce ulaşmış"



Vefa grubu gönüllüsü Maraşboğazı İlk ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oluşturulan vefa grubunda gönüllü olarak görev aldıklarını söyledi.

Görevleri sırasında bazı hanelerin bazı ihtiyaçlarına ulaşamadığını fark ettiklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bu vefa görevi sırasında birçok olayla karşılaştık. Narlıca Mahallesi'nde bir eve rutin devlet yardımını vermek üzere geldik. Burada ailenin evinin iyi olmadığını gördük. Durumu grubumuzdaki arkadaşlarla paylaştım. Bir arkadaşımız, tavanını, bir arkadaşımız zemin seramiğini, mutfağını üstlendi. Böylece evi tadilata başladık. Devletimiz yardımlar konusunda da büyüklüğünü her şekilde gösteriyor. Bizim ulaştığımız her haneye devlet bizden önce ulaşmış. Maaş ödemelerini yapmış ancak bazı aileler yasal prosedürler gereği bazı imkanlardan mahrum kalmış. Bizler de 'Devlet millet el ele biz bize yeteriz Türkiye'm.' diyerek ailelerimizin yanındayız."

Grup gönüllüsü Akcurun İlkokulu Müdürü Cevdet Alkan da salgın sürecinde devletin çağrısına uyarak vefa grubuna dahil olduğunu söyledi.

Vefa merkezinin kendilerine verdiği görevi yaptıkları sırada bazı ilginç durumlarla karşılaştığını aktaran Alkan, şöyle konuştu:

"Altınçay Mahallesi'nde bir eve yaşlılık maaşını vermek üzere geldiğimizde, kadının çamaşır makinesi olmadığını öğrendik. Durumu diğer arkadaşlarla paylaştığımızda bir arkadaşımız aileye çamaşır makinesi almak istedi. Çok şükür bunu aileye teslim ettik. Ayrıca başka bir arkadaşımız da evin mutfağını yenileme işini üstlendi. Devletimiz büyüklüğünü gösteriyor. Bizler de devletimizin gösterdiği yolda ilerleyerek milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

- "Gruba dahil edemediklerimiz gönül koydu"

Vefa Grubu Koordinatörü Antakya Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şanal ise kurulan Antakya Vefa Sosyal Destek Grubu'nda 10 öğretmenle çalışmalara başladıklarını anlattı.

Şanal, ilçe nüfusunun çok büyük olması dolayısıyla işlerin zaman zaman yoğunlaştığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Vefa grubunu genişletmek için eğitim camiasında yeni bir duyuru yapma ihtiyacı duyduk. 2 saat içerisinde 100'e yakın gönüllü başvurusu oldu ve duyuruyu sonlandırmak zorunda kaldık. Başvuru çok olunca, yaşları, engeli, hastalığı bulunanları elemek zorunda kaldık. İlk etapta bize gönül koyan arkadaşlarımız oldu. O an Sarıkamış'ta, Çanakkale'de cepheye gitmek için yaşlarını büyüten gençleri düşündüm ve o arkadaşları onlara benzettim. Aklıma 15 Temmuz darbe girişiminde tankların önüne yatanlar geldi. Geçmişteki fedakarlıkların aynısını gördük. Bu bizleri çok mutlu etti."

Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ise koronavirüs salgınıyla beraber Antakya Kaymakamlığı koordinesinde kurulan vefa sosyal destek grubuna 81 okul müdürü ve öğretmenin gönüllü olarak katıldığını vurguladı.

- "Vefa içerisinde vefa grubu oluşmuş oldu"

Bu gönüllü eğitmenlerin, engelli, yaşlı ve emekli maaşları ödeme görevlerini yaparken bazı durumları tespit ettiğini belirten Çerko, "Görevli arkadaşlarımız yaşlı ve engellileri vatandaşların maaşlarını götürdüğü sırada bazı ailelerin başka ihtiyaçları olduğunu da fark etti. Bu ailelerimizin beyaz eşya, mobilya, koltuk takımı, tadilat, ev boyası veya evdeki öğrencinin kitap ihtiyacı gibi şeyler tespit ettiler. Bazen kendi aralarında, bazen de hayırsever vatandaşları bu evlere yönlendirip, ihtiyaçların karşılanmasına vesile oldular. Bir bakıma vefa içerisinde vefa grubu oluşmuş oldu." şeklinde konuştu.

Zaman zaman çalışmalara kendisinin de katıldığını anlatan Çerko, vatandaşların devletlerine olan güveninin gözlerinden okunduğunu söyledi.

Çerko, "Bazı vatandaşlar arkadaşlarımıza 'zamane hızırları' yakıştırması yaptılar. Gerçekten de zamane hızırı gibi çalıştılar. 8 bini aşkın haneye ulaştılar. Hepsine emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



