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Aktüel Vefa ekipleri devletin şefkatini gösteriyor
Aktüel

Vefa ekipleri devletin şefkatini gösteriyor

Yeniakit Publisher
2024-04-09 18:00:00 -
Vefa ekipleri devletin şefkatini gösteriyor

Özellikle pandemi döneminde tüm dünyaya örnek gösterilen Vefa ekipleri ev ev gezerek devletin şefkat elini yaşlı ve engellilere uzatmaya devam ediyor.

Erzurum'da Palandöken Kaymakamlığınca istihdam edilen 14 kişilik ekip de evlerini temizleyip, yemeklerini hazırladıkları yaşlı ve engelli vatandaşların market ve eczaneden ihtiyaçlarını da temin ederek hayır dualarını kazanıyor. 69 yaşındaki Hüseyin Altay, “Ev temizliğinden sağlığımıza, yeme içmeden market alışverişine her şeyi takip ediyorlar. Allah devletten razı olsun” dedi.

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