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Spor

Vedat Muriqi önerdi Fenerbahçe transfer ediyor! İşte o isim

Fenerbahçe'nin Kosavalı yıldızı Vedat Muriqi vatandaşı olan Elba Rashani'yi sarı lacivertli ekibe önerdiği ve transferi için onay verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:12:00 -
Vedat Muriqi önerdi Fenerbahçe transfer ediyor! İşte o isim

Vedat Muriqi, sergilediği başarılı performansla Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferi oldu.

Muriqi önerdi Fenerbahçe takibe aldı

Kosovalı forvet, 28 resmi maçta 15 gol atıp, 4 asist yaptı. Muriqi, bu formuyla Avrupa’dan birçok takımı peşine taktı. Fenerbahçe, satılması halinde yıldız forvetten ciddi bir bonservis geliri elde edecek. Vedat Muriqi, takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olsa da Sarı-Lacivertliler’e bir oyuncu önerisinde bulundu: Elba Rashani. İsveç doğumlu Kosovalı futbolcu, Norveç’in Odds takımında forma giyiyor.

Rashani, her iki kanadın yanı sıra forvette oynayabiliyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta 4 gol atıp, 6 asist yaptı. Muriqi, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan milli takım arkadaşının Fenerbahçe’ye kolayca uyum sağlayıp önemli katkı vereceği görüşünde. Rashani’nin sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olması çok daha düşük bir maliyetle transfer edilmesini sağlayabilir.

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