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Vedat Muric, milli takıma çağrıldı

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da forma giyen kaleci Samir Ujkani ve golcü oyuncu Vedat Muric, Kosova A Milli Futbol Takımının aday kadrosunda yer aldı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:58
Vedat Muric, milli takıma çağrıldı

Kosova'nın UEFA Uluslar Liginde oynayacağı Malta ve Faroe Adaları maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Çaykur Rizespor'dan Samir Ujkani ve Vedat Muric de çağrıldı. Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bernard Challandes, kadroya 23 futbolcu dahil etti.

Kosova, UEFA Uluslar D Ligi 3. Grup'ta 11 Ekim'de evinde Malta, 14 Ekim'de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Kosova, grupta 4 puanla lider durumda bulunuyor.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani (Çaykur Rizespor), Faton Maloku (Kukesi), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Dinamo Zagreb), Fidan Aliti (Skenderbeu), Mergim Vojvoda (Mouscron), Leart Paqarada (Sandhausen), Benjamin Kololli (Zürih), Ardin Dallku (Vorskla)

Orta saha: Hekuran Kryeziu (Zürih), Herolind Shala (Start), İdriz Voca (Luzern), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Lazio), Bernard Berisha (Akhmat), Arber Zeneli (Heerenveen), Milot Rachica (Werder Bremen), Edon Zhegrova (Genk), Lirim Kastrati (Lokomotiva), Elbasan Rashani (Odds), Donis Avdijaj (Willem II)

Forvet: Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:58
  1. Çaykur Rizespor
  2. Rizespor
  3. Kosova
  4. Lazio
  5. Priştine
  6. Vedat Muric

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