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Gündem Vebal sizindir! “Gece uyuyan Yahudi’nin üzerine bomba” ha!
Gündem

Vebal sizindir! “Gece uyuyan Yahudi’nin üzerine bomba” ha!

Yeniakit Publisher
2024-06-30 10:55:00 - 2024-06-30 11:00:42
Vebal sizindir! "Gece uyuyan Yahudi’nin üzerine bomba" ha!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "“Gece uyuyan Yahudi’nin üzerine bomba” ha!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Vebal sizindir Saadet Partisi..

Vebal sizindir Ahmet Davutoğlu.

Vebal senindir Ali Babacan.

Vebal sizindir, Yeni Asya’nın tepesine yerleşen nurculuk istismarcıları..
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Vebal sizindir, Süleymancılığı İP şakşakçılığına çeviren kardeşler..

Bu saydıklarımın ittifak yaptığı CHP, artık bir şımardı, bir şımardı ki..

Tayyip Erdoğan’ı devirmek için, CHP’den bile daha hırslı hareket eden dindar kardeşlerimizin desteğini alan CHP öyle bir özgüvene ulaştı ki..

HAMAS için bir defa “terör örgütü” demişlerdi..

“O tarihte İsrail’in hastaneleri bombaladığı, bebekleri kundakta katlettiği yeni yeni ortaya çıkıyordu. Sadece 7 Ekim’i yorumladığı için, böyle yanıltıcı bir değerlendirme yapmış olabilir” hüsn-ü zannı ile hareket eden kardeşlere de, ‘acaba doğru mudur” diye, biz de iyimser bir gözle yaklaşıyorduk..

Soykırımın artık 9. ayındayız..

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