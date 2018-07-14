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Ve Yasin Öztekin transfer iddialarına cevap verdi!

Transfer döneminde ismi bir çok kulüp ile anılan Yasin Öztekin transfer iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 01:25
Ve Yasin Öztekin transfer iddialarına cevap verdi!

Galatasaray'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından ismi birçok takımla anılan Yasin Öztekin, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. 

Yasin Öztekin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bazı haber sitelerinde hakkımda birtakım açıklamalara ve haberlere yer verilmiştir. Benim tarafımdan söylendiği iddia edilen sözlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir medya kuruluşuna herhangibir açıklamada bulunmadığımı belirtir, bizzat tarafımca söylenmeyen veya resmi sosyal medya hesaplarımdan paylaşılmayan hiçbir habere itibar edilmemesini rica ederim. 

Söz konusu gerçeği yansıtmayan haberlerin devam etmesi halinde bu haberleri ortaya atan ve paylaşımını yapan ilgililer hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi. 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 01:25
  1. Yasin Öztekin
  2. Galatasaray
  3. Transfer

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