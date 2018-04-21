Ve UEFA'dan açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...
UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakınan ilgilendiren Fair Play açıklaması geldi.21 Nisan 2018 Cumartesi 01:18
UEFA’da Finansal Fair Play ile ilgili dosyası olan kulüplerden Fenerbahçe’ye onay yazısı geldi. Sarı-lacivertliler gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.
Galatasaray’ın durumu ise mayıs aynında belli olacak. Sarı-kırmızılılarla ilgili karar 11 Mayıs’ta İsviçre’de yapılacak toplantıda verilecek.
Galatasaray yönetimi geçtiğimiz ay UEFA yetkilileriyle Cenevre'de bir araya gelmiş ve mali yapıyı düzeltmek için yapılan çalışmaları anlatmıştı.
Kaynak:Ntvspor
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