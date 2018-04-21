Ve UEFA'dan açıklama! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA’da Finansal Fair Play ile ilgili dosyası olan kulüplerden Fenerbahçe’ye onay yazısı geldi. Sarı-lacivertliler gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.



Galatasaray’ın durumu ise mayıs aynında belli olacak. Sarı-kırmızılılarla ilgili karar 11 Mayıs’ta İsviçre’de yapılacak toplantıda verilecek.



Galatasaray yönetimi geçtiğimiz ay UEFA yetkilileriyle Cenevre'de bir araya gelmiş ve mali yapıyı düzeltmek için yapılan çalışmaları anlatmıştı.





Kaynak:Ntvspor