Ve Terim kararını verdi! 2 yıldız ile...

Nijerya formasıyla çok iyi bir Dünya Kupası geçiren Ahmed Musa'nın taliplerinin artması sonrası frene basan Galatasaray B Planı'nı devreye soktu.

KİRALIK FORMA GİYDİ

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibiyle sürekli görüşmeler yapan yönetimin ilk hedefi Divock Origi... Bonservisi Liverpool'da bulunan Belçikalı yıldız geçen sezon Bundesliga ekibi Wolfsburg'da kiralık oynamıştı.

TEMASLAR BAŞLIYOR

Gündemdeki bir diğer isim ise Andre Ayew... Premier Lig'den düşen Swansea City'de forma giyen Ganalı yıldız iyi bir sezonu geride bıraktı. Galatasaray kısa sürede iki yıldız için de görüşmeler yapacak.