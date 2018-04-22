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Ve olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden tekrar oynanabilir!

Spor yazarı ve eski hakem Deniz Çoban olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisini yorumladı.

22 Nisan 2018 Pazar 12:23
Ve olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi kaldığı yerden tekrar oynanabilir!

şte Deniz Çoban'ın dikkat çeken o yazısı;

Olaylı derbiden sonra görüşümü ifade etmiştim. “Mağdur olan taraf Beşiktaş’tır, ev sahibi yaşananlardan sorumludur!” demiştim. Görüşüm değişmedi. Halen doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki önemli olan benim fikrim değil... Kararı verecek olan TFF Yönetimi. Yakın tarihte, benzer bir olayda, TFF yönetiminin verdiği bir kararı hatırlıyorum.  Geçtiğimiz yıl, Nisan ayında oynanan Mardin 47 Spor-Arsinspor 3. Lig’e terfi maçında; Mardin seyircisi sahaya inerek, Arsinspor kalecisini müsabakaya devam edemeyecek şekilde dövmüşlerdi. 

Dayanak 20. madde

Görüntüleriyle birlikte medyaya yansıyan olayı herkes görmüştü. Oyuncular ve seyircilerin karıştığı olaylar uzun süre önlenememişti. Travma nedeniyle Arsinspor kalecisi Ercan Ezgi hastaneye kaldırılmıştı. Hakem Burak Taşkınsoy da yaşananlar sonrası maçı tatil etmişti. 

TFF Yönetim Kurulu ise “Maçın yarım kaldığı şartlarda kaldığı yerden tekrar oynanmasına” kararı verdi. Kararına da Futbol Müsabaka Talimatının 20. maddesini dayanak gösterdi.

Farklı karar vermez

Kadıköy’de yaşananlardan daha vahim olayların yaşandığı bir maçta böyle bir karara imza atan yönetim kurulunun; henüz üzerinden bir yıl geçmeden, benzer olayların yaşandığı bir başka maçta farklı bir karar vereceğini düşünmüyorum. O yüzden diyorum ki: Bu maç kaldığı yerden tekrar oynanabilir... Böyle bir karar çıkarsa şaşırmayalım!

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:23
  1. Mardin
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Olaylı Derbi
  5. Deniz Çoban

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