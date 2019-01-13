Ve Kucka gidiyor! İşte yeni takımı
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Juraj Kucka, Serie A takımlarından Parma'ya transfer oluyor. İtalyan basını transferin 24 saat içinde resmiyete kavuşacağını duyurdu.13 Ocak 2019 Pazar 21:15
Trabzonspor'da bu sezon forma şansı bulamayan Juraj Kucka, İtalya'ya dönüyor. Slovak futbolcunun Serie A takımlarından Parma ile anlaştığı belirtildi.
İtalyan basını, 31 yaşındaki futbolcunun 24 saat içinde Parma ile resmi sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Trabzonspor, Kucka'yı 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
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