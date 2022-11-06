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Spor Ve Kaan Ayhan nihayet konuştu!
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Ve Kaan Ayhan nihayet konuştu!

Fenerbahçe'de Kaan Ayhan transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük mesafe kat ettiği Kaan Ayhan'dan transferine dair ilk açıklama geldi. Milli futbolcu, Türkiye'ye gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 18:02:00 -
Ve Kaan Ayhan nihayet konuştu!

Fenerbahçe'de Kaan Ayhan transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük mesafe kat ettiği Kaan Ayhan'dan transferine dair ilk açıklama geldi. Milli futbolcu, Türkiye'ye gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Kaan Ayhan transferinde adım adım mutlu sona ulaşmak üzere. Milli futbolcunun transferinde büyük oranda anlaşma sağlanırken Kaan Ayhan cephesinden de ilk açıklama geldi. Başarılı futbolcu Fenerbahçe'ye imza atmaya hazır olduğunu iletti.

Akşam'a göre; Fenerbahçe'nin Sassuolo ile yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat ettiği Kaan Ayhan'dan ilk mesaj geldi. Milli futbolcu Türkiye'ye gelmeye hazır olduğunu iletti. Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlanan Fenerbahçe, opsiyon bedeli için İtalyan ekibiyle temaslarını sürdürüyor.

Savunmada stoper, sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen 27 yaşındaki Kaan Ayhan, bu sezon Sassuolo'da 9 maça çıktı ve toplam 452 dakika süre aldı. A Milli formayla da 51 maça çıkan 27 yaşındaki savunmacı, 5 kez fileleri havalandırdı.

Schalke 04 altyapısından yetişen Kaan Ayhan, 2016 sezonunun ikinci yarısında Frankfurt'ta kiralık oynadı ve 2016 yazında 500 bin euro bonservisle Fortuna Düsseldorf'a geçti. Kaan, Fortuna'da geçirdiği 4 sezonun ardından 2.5 milyon euro bonservisle Sassuolo'ya transfer oldu.

 


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