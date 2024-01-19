Ve Hizbullah, ABD'nin teklifini reddetti!

Lübnanlı yetkililer, Hizbullah'ın İsrail'le karşılıklı çatışmaları önlemek için savaşçılarının sınırdan çekilmesi gibi ABD tarafından sunulan önerileri reddettiğini ancak muhtemel bir savaştan kaçınmak için Washington'la diplomatik görüşmelere açık olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın özel temsilci Amos Hochstein, İsrail-Lübnan sınırında güvenliğin yeniden tesis edilmesi için diplomatik girişimlere öncülük ediyor.

Analistlere göre bölge, Gazze savaşıyla alevlenen çatışmanın da etkisiyle topyekun bir ateş sarmalına dönme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yemen'de İran destekli Husi savaşçıların Kızıldeniz'de seyreden gemilere yönelik saldırıları, ABD'nin buna verdiği yanıtlar ve Orta Doğu'nun diğer noktalarındaki çatışmalar söz konusu çabalara aciliyet kazandırmış durumda.

Hizbullah'ın bakış açısına vakıf üst düzey bir Lübnanlı yetkili, "Hizbullah dinlemeye hazır" ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak yetkili, örgütün geçen hafta Beyrut'u ziyaret eden ABD'li müzakereci Hochstein'ın sunduğu fikirleri gerçekçi bulmadığının altını çizdi.

Hizbullah'ın pozisyonu, Gazze'de tam bir ateşkes sağlanana kadar İsrail'e roket atacağı yönünde.

Bu arada Hizbullah'ın, Hochstein'in sunduğu önerileri reddetmesi daha önce kamuoyuna açıklanmamıştı.

Lübnanlı bir başka yetkili ve bir güvenlik kaynağı da İsrail'in 2 Ocak'ta Beyrut'ta bir Hamas liderini öldürmesine rağmen grubun diplomatik temaslara açık olmasının daha büyük bir savaştan kaçındığını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

İsrail de savaştan kaçınmak istediğini belirtiyor, ancak her iki taraf da gerekirse savaşmaya hazır olduklarının altını çiziyor.

Bununla birlikte İsrail sınır bölgesini güvenli hale getirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde daha sert karşılık vereceği tehdidinde bulunuyor.

Böylesi bir tırmanışın bölgesel çatışmada yeni ve önemli bir aşama başlatacağı yorumları yapılıyor.

Üç Lübnanlı yetkili ve bir Avrupalı diplomat, Washington tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hizbullah'ın görüşmelere doğrudan katılmadığını aktardı.

Yetkililer bunun yerine Hochstein'ın önerilerinin Lübnanlı arabulucular tarafından gruba iletildiğini dile getirdi.

Üç Lübnanlı kaynak ve bir ABD'li yetkili, geçen hafta ortaya atılan bir önerinin, İsrail'in Gazze'de daha düşük yoğunluklu operasyonlara yönelmesine paralel olarak sınırdaki çatışmaların azaltılması olduğunu söyledi.

Lübnanlı yetkililerden ikisi, Hizbullah'a savaşçılarının sınırdan 7 km uzaklaşması önerisinin de iletildiğini ifade etti.

İsrail, 2006'daki savaş sonrası Hizbullah üyelerinin Litani Nehri'ne kadar çekilmesini istemişti. Litani Nehri, sınırdan 30 km içeride bulunuyor.

Hem Lübnanlı yetkililer hem de ABD'li diplomat, Hizbullah'ın her iki fikri de gerçekçi bulmadığını bildirdi.

Hizbullah, silah bırakmayı ya da savaşçılarını sınır bölgesinden çekmeyi net olarak reddediyor.

Bu arada Lübnanlı yetkililer, Hizbullah'ın Gazze savaşı sona erdiğinde Lübnan'ın sınırdaki ihtilaflı bölgeler konusunda arabuluculuk yoluyla bir anlaşmayı müzakere etmeye açık olabileceğinin sinyalini verdiğini, grubun lideri Hasan Nasrallah'ın da bu ay yaptığı bir konuşmada bu olasılığı ima ettiğini sözlerine ekledi.

İran Devrim Muhafızları tarafından 1982 yılında kurulan Hizbullah, İran'ın desteklediği silahlı gruplar arasında en güçlü ve etkili olanı.

Tahran'ın bölgedeki dış politikasında büyük rol oynuyor.

Kaynak: Euronews