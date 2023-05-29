  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den Suudi Arabistan ve Kuveyt hamlesi! 1 Haziran'da bomba adım atılıyor

Erdoğan'ın seçim zaferini hangi gazete nasıl gördü?

Gerici muhalifler çıldırdı! Seçimi kutlayan kızı taşladılar

Araç sahipleri dikkat, depoları doldurun! Akaryakıta büyük zam geliyor

Dolar, euro, altın! İşte piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi

Kaan Sarıaydın'dan dolar kuru için 30 lira açıklaması! 'Hayırlı olsun' diyerek paylaştı

Dünya bu açıklamayla sarsıldı! "Onlarca Rus hedefini imha ettik"

Alman devi Türk şirketini satın aldı

Rusya'dan vatandaşlar Türkiye için akın akın geliyor! Gelen ziyaretçi sayısında milyar dolarlık yeni rekor artış

Emekliye ve memura zam üstüne zam geliyor! İşte emekli ve memur maaşına 3'lü rekor zam oranı
Medya Ve Hilal Kaplan bombayı patlattı
Medya

Ve Hilal Kaplan bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 13:00:00 -
Ve Hilal Kaplan bombayı patlattı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs galibiyetinin sadece bir seçim zaferi olmadığını belirtti.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs galibiyetinin sadece bir seçim zaferi olmadığını belirtti.  

"Bu zafer, NATO-ABD-AB ekseninde dönen uydu devlet olduğumuz günlerin tarihin çöplüğüne gömüldüğü, antiemperyalizme karşı tam bağımsızlık savaşımızda yeni bir çağın müjdecisidir" ifadelerini kullanan Kaplan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nda görünen altı ortak, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, HDP ile PKK, FETÖ, Ümit Özdağ, 5. kol medyası ve STK'ları ile "Erdoğan gitmeli" manşeti atabilen The Economist gibi küresel mahfiller... Hepsi toplandı geldi ve Erdoğan, topuna karşı kazandı. Bu zafer, Türk Devletleri Teşkilatı ekseninde çok daha güzel gelişmelerin müjdecisidir. Bu zafer, milli savunma, milli teknoloji ve milli enerji mücadelemiz için çok daha güzel gelişmelerin müjdecisidir. Bu zafer, Mavi Vatan mücadelesini bir sonraki adıma taşıyacağımız yeni bir dönemin müjdecisidir. Bu zafer, NATO-ABD-AB ekseninde dönen uydu devlet olduğumuz günlerin tarihin çöplüğüne gömüldüğü, antiemperyalizme karşı tam bağımsızlık savaşımızda yeni bir çağın müjdecisidir. Bu zafer, Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisidir. Kutlu olsun. Hayırlı olsun."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23