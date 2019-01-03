0553 313 94 23

Ve Emre Mor Süper Lig'e geliyor! Resmi teklif yapıldı

İspanyol Marca gazetesinde yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Celta Vigo'da top koşturan Emre Mor için harekete geçtiğini duyurdu.

03 Ocak 2019 Perşembe 03:12
Ve Emre Mor Süper Lig'e geliyor! Resmi teklif yapıldı

İkinci yarıda düşme hattından kurtulmak zirveye doğru tırmanmak isteyen Fenerbahçe eksik gördüğü mevkiler için atağa kalktı. İspanya’nın ünlü Marca gazetesi, Sarı-Lacivertliler’in Celta Vigo’da forma giyen Emre Mor’u transfer etmek için harekete geçtiğini yazdı. Forvetin her bölgesinde oynayan Emre Mor, Celta’da düzenli forma şansı bulamıyor.

Celta Vigo 13 milyon Euro'ya transfer etmişti!

Dortmund’tan 29 Ağustos 2017’de Celta Vigo’ya 13 milyon euroya transfer olan milli futbolcu Emre Mor, istenilen performansı bir türlü tutturamadı. 2 kez kadro dışı bırakılan Emre, her defasında affedildi ama Celta formasını bir türlü tapulayamadı. Fenerbahçe’nin Emre’yi transfer etmek için 2 seçenek sunduğu belirtildi. Kanarya ilk seçenekte bu oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı teklif etti.

Ozan TufanEmre Mor takası!

Sarı-Lacivertliler’in 2. seçenekte ise “Ozan Tufan’ı size verelim, Emre Mor’u alalım” önerisinde bulunduğu vurgulandı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, Emre’nin süratinden Fener’de faydalanmayı ve onu yeniden Türk Milli Takımı’nın hizmetine sunmayı planladığı da Marca’nın haberinde yer aldı. 21 yaşındaki yetenek için Celta Vigo’dan cevap beklendiği belirtildi. Emre bu sezon 9 maçta forma giydi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 03:12
  1. Emre Mor
  2. Fenerbahçe
  3. Celta Vigo
  4. Ozan Tufan
  5. İspanya
  6. La Liga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
    1. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş-Kayseri..
    2. Ve Emre Mor Süper Lig'e geliyor! Resmi..
    3. Portekiz medyası duyurdu! İşte..
    4. Fas'ta öğretmenlerin gösterisine polis..
    5. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu..
    6. BMGK'nin yeni geçici üyeleri konseyde..
    7. Trump'tan o örgütlere ilişkin flaş..
    8. Benfica ligde kaybetti
    9. Manchester United'ın yükselişi sürüyor
    10. Kar yağışı nedeniyle üniversiteler de..
    11. Çevreye rastgele ateş açan maganda..
    12. Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes..
    13. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo,..
    14. Antalya'da iş yeri yangını
    15. ABD'de Kongre üyeleri yarın yemin..
    16. Denizli'de silahlı kavga: 2 yaralı
    17. 21 yaşındaki üniversiteli gençten..
    18. Trump'tan Afganistan açıklaması
    19. Venezuela'dan Mike Pompeo'ya kınama
    20. Güney Afrika'da "İkinci Yılbaşı"..
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Gurbetçiler dikkat! Koşul değişti
    Gurbetçiler dikkat! Koşul değişti
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Dünyanın en büyüklerinden olacak! Havalimanından sonra...
    Dünyanın en büyüklerinden olacak! Havalimanından sonra...
    Geri sayım... Erol Mütercimler’in “2019’da iç savaş” öngörüsü tutacak mı?
    Geri sayım... Erol Mütercimler’in “2019’da iç savaş” öngörüsü tutacak mı?