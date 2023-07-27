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Gündem Ve CHP'de Ekrem İmamoğlu bombası patladı
Gündem

Ve CHP'de Ekrem İmamoğlu bombası patladı

Yeniakit Publisher
2023-07-27 20:04:00 -
Ve CHP'de Ekrem İmamoğlu bombası patladı

CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, değişim hareketi başlatan İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayabileceğini söyledi.

Son seçimde de büyük hezimet yaşayan CHP'de İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başladı. İmamoğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU YARIN ADAYLIĞINI AÇIKLAYABİLİR"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, TV 100 canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İmamoğlu'nun yarın CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıklayabileceğini söyledi.

"İBB çevrelerinden bu bilgiyi aldık" diyen Hacır, "İmamoğlu'nun ilk defa değişim talebi doğrultusunda ne istediğini, nasıl bir yol haritası izleyeceğini net bir ifadeyle açıklaması bekleniyor." diye konuştu.

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