Ve Burak Yılmaz'dan sakatlık açıklaması! Kalan 3 haftada...

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup edip Avrupa kupalarına gitme yolunda büyük bir aşama kaydederken, golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan haber geldi.



Sakatlığı bulunan ve son 3 haftada oynanayıp oynamayacağı merak konusu olan Burak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Berlin”de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği,takımımızın avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim,sezon sonu ameliyat olacağım,ilginiz için teşekkür ederim...'' dedi.