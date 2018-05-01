Ve Burak Yılmaz'dan sakatlık açıklaması! Kalan 3 haftada...
Trabzonspor'un yıldız futbolcularından Burak Yılmaz sosyal medya hesabından sakatlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.01 Mayıs 2018 Salı 01:35
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup edip Avrupa kupalarına gitme yolunda büyük bir aşama kaydederken, golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan haber geldi.
Sakatlığı bulunan ve son 3 haftada oynanayıp oynamayacağı merak konusu olan Burak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Berlin”de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği,takımımızın avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim,sezon sonu ameliyat olacağım,ilginiz için teşekkür ederim...'' dedi.
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