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Ve Burak Yılmaz'dan sakatlık açıklaması! Kalan 3 haftada...

Trabzonspor'un yıldız futbolcularından Burak Yılmaz sosyal medya hesabından sakatlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 01:35
Ve Burak Yılmaz'dan sakatlık açıklaması! Kalan 3 haftada...

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup edip Avrupa kupalarına gitme yolunda büyük bir aşama kaydederken, golcü futbolcusu Burak Yılmaz'dan haber geldi.

Sakatlığı bulunan ve son 3 haftada oynanayıp oynamayacağı merak konusu olan Burak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Berlin”de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği,takımımızın avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim,sezon sonu ameliyat olacağım,ilginiz için teşekkür ederim...'' dedi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 01:35
  1. Antalya
  2. Burak Yılmaz
  3. Trabzonspor
  4. Süper Lig

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