Ve Beşiktaş'ta ayrılık! Golcü oyuncu ile... Beşiktaş'ta Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, golcü oyuncu Vagner Love'un sözleşmesini feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Futbol A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası takımda durumu merak konusunu olan Vagner Love ile ilgili açıklamada bulundu. Kavalcı, "Love ile sözleşmemizi feshettik. Takımdan ayrılacak" açıklamasını yaparken, Quaresma'nın durumu hakkında ise bilgi vermedi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Love, devre arası Antalya kampı kadrosuna dahil edilmemişti.

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