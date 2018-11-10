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Ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman açıkladı! 'Bonservisini alacağız'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman,tecrübeli kaleci Loris Karius hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 02:58
Ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman açıkladı! 'Bonservisini alacağız'

Fikret Orman, Loris Karius hakkında çıkan 'gönderilecek' iddialarını yalanladı.

Orman, Alman kaleci için ''Karius çok iyi bir kaleci, inşallah bonservisini de alacağız. Göndereceğimiz haberleri futbol palavraları. Karius müthiş bir kaleci. Tabii ki beklentiler yüksek. Aboubakar'ı aldığmız zaman bunu nerden buldunuz deniyordu sonra alın denildi. Onun daha çok çalışması lazım. Kendisinden beklentiler yüksek.'' sözlerini kullandı.

''MUSTAFA PEKTEMEK, İLK 11 OYUNCUSU''

BJK TV'ye konuşan Fikret Orman, ''Lig başından beri söylüyorum. Güçlü bir kadromuz var. Mücadele eden bir takımız. Ondan uzaklaştığı zaman Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamıyor. Son zamanlarda bir düzelme var. İki tane şanssız üst üste maç oynadık. Başakşehir ve Genk maçları şanssızdı. Çok iyi olacağımızı düşünüyorum. Çıkışa geçeceğiz. Geniş bir kadromuz var. Dünkü maçta oynayan Dorukhan takımın direk oyuncusu olduğunu gösterdi. Güven iyi oyuncu. Mustafa Pektemek, ilk 11 oyuncusu olduğunu gösterdi.'' dedi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 02:58
  1. Beşiktaş
  2. Fikret Orman
  3. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
  4. Loris Karius
  5. Liverpool
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