0553 313 94 23

Ve başladı...

Meteoroloji’ninkarla karışık yağmur uyarısı sonrası, Edirne kent merkezinde kar yağışı başladı. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da da kar yağışı etkili oluyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 06:30
Ve başladı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya’da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Edirne’de, akşam saatleri itibariyle yer yer devam eden sağanak yağışı yerini, karla karışık yağmura bıraktı.

Yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve kara yollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı. 

Tekirdağ'da da başladı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Tekirdağ'da kar yağışı başladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde beklenen ilk kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Gece saatlerinde ilçe merkezinde başlayan kar yağışı, vatandaşları sevindirdi. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından memnun olduğu gözlenen vatandaşlar mutluluklarını ifade etti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede kar yağışının aralıklarla süreceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 06:30
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Edirne
  4. kar
  5. sağanak
  6. yağmur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudilere kötü haber! Kritik adım atılıyor...
    1. Suudilere kötü haber! Kritik adım..
    2. 'İsrail'in yıkımları barış getirmeyecek'
    3. 'Milyonlarca Yemenli aç uyuyor'
    4. O isim çok tartışılmıştı... Trump 'af'..
    5. Trump'tan o isme 'af' sinyali!
    6. 6 milyon çalışanı ilgilendiriyor!..
    7. Tamamen yerli ve milli! Emniyete..
    8. Suudi Arabistan'dan kritik petrol mesajı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı.....
    10. Çin'den flaş karar! 'Tüm dünyaya..
    11. Fed Başkanı'ndan 'faiz' açıklaması
    12. Ve başladı...
    13. 13 yaşındaki iki çocuğun oyunu feci..
    14. Kaza yapan sürücü: Anam babam beni..
    15. Polisler vatandaşları gördü uyardı:..
    16. Trump ve veliaht prense şok suçlama
    17. 'Trump ile o konuyu görüşeceğiz'
    18. Beşiktaş'tan sürpriz sağ bek atağı!..
    19. Fernando Muslera'dan maç sonu..
    20. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava
    Dövizde manipülasyon yapan 16 bankaya milyar dolarlık dava