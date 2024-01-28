Ve Angelino ayrıldı! Yeni takımını duyurdular...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

CİMBOM'UN ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Son lig maçında İstanbul'u 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup eden ve puanını 57'ye yükselten Cimbom, averaj farkıyla gerisinde bulunduğu lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

Zirve mücadelesinden kopmak istemeyen Cimbom, yarın evinde Gaziantep'i konuk edecek.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer görüşmeleri yapan Sarı kırmızılı takımda hareketlilik yaşanıyor.

G.SARAY'A BOEY'DEN DEV GELİR

Geçtiğimiz sezon itibarıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fransız sağ bek Sacha Boey, özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar sonrası Avrupalı devlerin gözdesi haline geldi.

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TARİHİ GELİR

Bayern Münih ile anlaşmaya varan Sacha Boey, sarı-kırmızılı kulübe 30 milyonu net olmak üzere 35 milyon Euro (5 milyon boncus)'lık bir bonservis ücreti kazandırarak kulüp tarihine geçti.

CENK TOSUN'U GERİDE BIRAKTI

Böylelikle Boey, Cenk Tosun'un 22 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan Everton'a gidişini geride bırakarak Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu.

CİMBOM'DA BEKLENEN AYRILIK GERÇEKLEŞİYOR: ANGELINO'NUN YENİ TAKIMI

Özellikle sol bek ve orta saha mevkileri için transfer girişimlerine devam eden Galatasaray'da beklenen oldu ve İspanyol yıldız Angelino ile yollar ayrılıyor.

Sezon başında Bundesliga ekibi Leipzig'den transfer edilen ve Okan Buruk'un oyun sistemine ayak uyduramayan Angelino ile ayrılığın yolları aranıyordu.

Galatasaray ile son maçına Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag karşısında çıkan İspanyol yıldızın şarta bağlı opsiyonu bulunuyordu.

Angelino'nun satın alma opsiyonunun devreye girmemesi adına oynatmamayı tercih eden Galatasaray, bu transferden çıkış yolunu sonunda buldu.

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Kulüp bulunması istenen Angelino'nun yeni takımı belli oldu. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Angelino, İtalyan devi Roma ile anlaşmaya vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Angelino, Roma ile 4 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak. İspanyol yıldız, 6 aylık süreci Roma'da kiralık olara geçirecek.

OPSİYON NEDENİYLE YEDEK KALMIŞTI

Roma, Angelino için kulübü Leipzig'e 5 milyon Euro'lık bir bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray'ın Angelino için Leipzig ile yaptığı anlaşmada 27 yaşındaki futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyordu.

Angelino, son olarak 12 Aralık'taki Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşmasında sarı-kırmızılılardaki 19. maçına çıkmış ve opsiyon nedeniyle daha sonra forma şansı bulamamıştı.

Angelino, şu ana kadar 19 maçta oynadı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.