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Aktüel Ve açıklama geldi! Silivri'de toplu intiharlar mı var?
Aktüel

Ve açıklama geldi! Silivri'de toplu intiharlar mı var?

Bazı sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan "Silivri Cezaevi'nde toplu intiharlar yaşanıyor" iddialarına ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 12:23:00 -
Ve açıklama geldi! Silivri'de toplu intiharlar mı var?

Yapılan basın açıklamasında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iddiaları yalanlayarak şu beyanlarda bulundu:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir."

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