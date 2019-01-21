Vazelin nedir? Vazelinin faydaları nelerdir?

Çoğumuzun evinde de bulunan fakat kullanım alanları konusunda sınırlı bilgiye sahip olduğumuz vazelin’in nelere faydası olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Vazelin; içerisinde ham petrol, mineral yağlar ve bal mumu bulunan bir tür yağlı bir krem ya da merhem olarak bilinmektedir. Vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin nasıl kullanılır?

Vazelinin faydaları arasında en çok bilineni nemlendirici olmasıdır. Kullanan kişilerin büyük çoğunluğu nemlendirici olarak kullanmaktadır. Vazelin, sürüldüğü andan itibaren vücutta yer alan ölü hücreleri arındırır.

Vazelini gece kirpiklerinize sürün, kirpiklerinizin uzadığını göreceksiniz.

Çatlamış ve kurumuş dirseklerinizi yumuşatır.

Kuru ciltlere çok iyi gelir hemen etkisini gösterir, cildinizi canlandırır.

Parfüm sıktığınız yerlere vazelin sürerseniz parfümün kalıcığını arttırır.

Geceden kalma makyajı temizlemenize çok yardımcıdır.

Kaşlarınıza sürerseniz yumuşamasını sağlayıp, alırken daha az acı çekmenizi sağlar.

Saçlarınız sağlıksız görünüyorsa az miktarda saçlarınızın uçlarına sürebilirsiniz.

Kıyafetinize bulaşmış makyajınızı vazelinle kolayca temizleyebilirsiniz.

Güneşte yanmayan bölgelerinize vazelin sürerseniz aradaki farkı kapatabilirsiniz.

Ojenizin kapağını daha kolay açmak için altına vazelin sürebilirsiniz.

Dişinize bulaşan ruja vazelin sürdüğünüzde yok olacaktır.

Peeling olarak da kullanabilirsiniz. Deniz tuzuyla karıştırın ve duştan sonra vücudunuza sürün.

Takma kirpik yapıştırıcısını rahatça çıkarmanıza yardımcı olur.

Kulak memenizi deldirirken süreceğiniz vazelin bölgeyi kayganlaştırır böylelikle daha acısız ve kolay bir işlem olur.

Vazelin hakkında en çok sorulan sorular

Vazelin Yüze Sürülür mü?

Vazelin yüze sürülebilen bir merhemdir. Yüzde yer alan çatlakları gidermede biredir fayda sağlamaktadır ancak vazelini direk olarak sürmek gözenekleri tıkayabilir. Bunun için, vazelinin benmari misali eritildikten sonra cilde sürülmelidir. Kısaca, vazelini küçük bir cam kaseye koyulur ve sıcak bir çaydanlığın üstüne konulup erimesi beklenir.

Vazelin Kaş Çıkartır mı?

Vazelin içerisinde yer alan mineral yağlar, kaşlara sürüldükten sonra yeniden çıkmasına ve kaş şeklinin biçimlenmesine destek sağlar. Kaşlara sürmeden önce her zamanki gibi benmari usulü eritip öyle sürülmelidir.

Dudakları Nemlendirir mi?

Vazelini dudak bakımında kullanabilirsiniz. Dudakların kurumasına ve çatlamasına engel olur.

Vazelin Kirpikleri Uzatır mı?

Kirpiklerin uzamasında oldukça faydası olan vazelin, kirpiklerin güçlenmesinde ve kalıcı olmasında da etkilidir.

Bitlerden Korunmayı Sağlar

Vazelinin en büyük faydalarından bir tanesi vücutta yer alan bitleri ve sirkeleri yok etmesidir. Vazelini saç diplerine sürdükten sonra bit tarağını kullanmadan bir saat bekleyin. Sonrasında ise tarak ile saçı tarayın ve sonrasında yıkayıp durulayın.

Topukları Yumuşatır

Vazelin, topuklarda görülen büyük çatlamaların giderilmesinde büyük katkı sağlamaktadır. Sürüldüğü andan itibaren topukta yer alan çatlakların pürüzsüzleşmesi sağlanır.

Kaşlar Çıkartır veya Uzatır

Vazelin içerisinden yer alan mineral yağlar kaşlarda yer alan tüylerin çıkmasına, uzamasına ve gürleşmesine imkan sağlar. Aynı zamanda yeni çıkan kaşa neticesinde de şekillenme daha kolay olur.

Dudakları Nemlendirir

Kış aylarında birçok insanın en büyük sorunu dudakların çatlamasıdır. Yaşanan kuruma çatlama sıkıntılarından vazelin sürerek kurtulmak mümkün. Vazelin dudakların onarımını ve bakımını sağlar.

Makyaj Temizlemede Kullanılır

Yüzünüzde yer alan makyajı temizlemek için kullanılan arasında yer alan vazelin, dudaktan göz kapaklarına hatta kirpiklere de kadar her yere fayda sağlamaktadır. Vazelini bu yerlere sürerken dikkat edin. Gözünüze bulaşmamasına oldukça önem gösterin.

Sivilceye İyi Gelir

Genç insanlar başta olmak üzere herkesin en büyük sıkıntıları arasında yer alan sivilce, vazelin sayesinde kökten temizlenebilir. Vazelini sivilcede kullanmak için iki çay kaşığı ardıç katranı ile 3 tatlı kaşığı vazelini tahta ile karıştırın. Oluşturulan karışımı her sabah ve akşam kullanabilirsiniz.

Doğal Dudak Parlatıcısıdır

Kadınların en çok kullandığı makyaj ürünlerinden bir tanesi olan dudak parlatıcısı yerine vazelin kullanabilirsiniz.