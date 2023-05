Vay vay vay! NASA da hanımcı çıktı

"NASA ve SpaceX, 2030'larda ilk astronotları Mars'a yollama amacıyla çalışmalarını sürdürürken, ünlü Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada Mars'a gidecek ilk mürettebatın tamamen kadınlardan oluşabileceği öne sürüldü" bilgisini paylaşan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "NASA da hanımcı çıktı" ifadelerini kullandı.

Tezel, yazısında şunları kaydetti:

"NASA ve SpaceX, 2030'larda ilk astronotları Mars'a yollama amacıyla çalışmalarını sürdürürken, ünlü Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada Mars'a gidecek ilk mürettebatın tamamen kadınlardan oluşabileceği öne sürüldü.

Mars gibi uzak bir gezegene gidilirken her damla su, alınan her nefes hesap edilmek zorunda.Yapılan analizde Mars'a erkekler giderse toplam enerji tüketimi yüzde 30, oksijen tüketimi yüzde 60,karbondioksit üretimi yüzde 60 ve su ihtiyacı yüzde 17 artıyor. Eğer Mars'a sadece kadınlar giderse kurulması planlanan yaşam alanı modülleri daha küçük olacak. Yemek ihtiyacı da düşecek. Kadınlarda kalp krizi geçirme oranı da erkeklere göre az. Demek ki, biz erkekler şehir içinde çok yakan arabalar gibiymişiz! Her şey düşünülmüş ama kadınlar en çok hem cinsleriyle anlaşamaz! Sadece kadınlardan oluşan bir ekibinin kendi aralarında anlaşamama ve kavga edip geri dönme ihtimali de var! Kadınları, erkeksiz başka bir gezegene gönderirsek güvenlik sorunu da çıkabilir. Sonuçta Marslıları tanıyan, huyunu suyunu bilen yok! Bunlar benim aklıma gelen sorular... Bu araştırma sosyal medyada da çok tartışıldı. İşte bazı yorumlar:

■ "Ee uzay mekiğini kim park edecek?"

■ "Mars'ta ilk dedikodu yapılacak demek!"

■ "Yuvayı dişi kuş yapar."

■ "Yorumlarda erkeklere ya karşı çıkılmış ya da durumdan rahatsız olunmuş. Ya da kadınların gidişini alaya alıp küçümsemişler. Sahi feministliğe gerek duymadan erkekler ne zaman kadınları tam manasıyla kaale alacaklar?"

■ "Hanımları yollayalım de biraz kafa dinleyelim!"

■ "Mars'a önce feminizm gidecek!"

■ "Bilim adamları da hanımcı çıktı!" "