  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Alman da tehlikenin farkında

AA Giriş Tarihi:
Alman da tehlikenin farkında

Almanya Dijital İşler Bakanı Karsten Wildberger, çocuklar için sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi konusuna açık olduğunu söyledi.

#1
Foto - Alman da tehlikenin farkında

Alman Basın Ajansına (DPA) konuşan Wildberger, Avustralya'daki uygulamaya benzer bir yasağı desteklediğini belirterek, sosyal medyanın gençlerin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

#2
Foto - Alman da tehlikenin farkında

Wildberger, "Yaş sınırlamaları konusunun fazlasıyla haklı olduğunu düşünüyorum." dedi. Konunun bilimsel olarak tartışılması gerektiğini vurgulayan Wildberger, doğru yaş sınırının belirlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Alman da tehlikenin farkında

Almanya'da hükümet tarafından kurulan "Dijital Dünyada Çocuk ve Genç Koruma" komisyonunun, gelecek yıl yaş sınırları ve okullarda cep telefonu yasağı gibi konularda öneriler sunması bekleniyor.

#4
Foto - Alman da tehlikenin farkında

Tıp ve çocuk koruma alanlarından uzmanların da aralarında bulunduğu bilim insanları, gelecek yıl düzenlenecek çalıştayda olası yaş sınırlarını ve okullarda cep telefonlarının yasaklanması gibi çok tartışılan konuyu ele alacak.

#5
Foto - Alman da tehlikenin farkında

Avustralya'da 10 Aralık'tan itibaren 16 yaşın altındaki çocukların birçok büyük sosyal medya platformunda hesap açması yasaklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında flaş gelişme
Gündem

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında flaş gelişme

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 4 şüpheli arasında yer alan Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı, "yurt dışı çıkış yasağı ve i..
Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı
Dünya

Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki kolu SDG'nin tüm çağrılara rağmen 10 Mart Mutabakatına uymamasının ardından Ahmed eş-Şara yön..
Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı

Suriye'de sıcak bir gelişme yaşandı. Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış bir savaş uçağı, Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesine hava saldırı..
Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Gündem

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. F..
Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...
Dünya

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Suriye’nin güneyinde yükselen tansiyonun arkasında "özgürlük" değil, devasa bir uyuşturucu rantı mı var? Ürdün’ün bombardımanı ve rejimle bo..
CHP'li belediye bir cami ihya edecekti... Onu da beceremedi
Gündem

CHP'li belediye bir cami ihya edecekti... Onu da beceremedi

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antakya Ulu Cami ihya etmeyi beceremeyince imzalanan protokol feshedildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23