Vay vay vay... CHP'li belediyeden 750 bin tonluk rüşvet! ‘Vereceğim zarfı evrak sansınlar’

Yeni Asır Gazetesi'nin İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporlar üzerinden açtığı "Kuşadası Belediyesi'ndeki vurgun dosyası" büyük yankı uyandırdı. 750 bin tonluk mıcır ihalesindeki skandalların ardından şimdi de o ihaleyi alan ZTB İnşaat'ın kardeş şirketleri Maray Madencilik ve Rozada İnşaat şirketlerinin sahibi Turan Bagı ile Personel A.Ş. personeli operatör Kaan Canıdar, sözleşmeli personel maden mühendisi Kartal Kara, tutuklu memur Murat Arabacı arasındaki yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda arada rüşvet trafiği olarak değerlendirilebilecek bir çok nokta varken Turan Bagı'nın yazıştığı Arabacı'ya sohbetlerinin bir yerinde "Hepimizi yönlendiren Başkan" ifadesini kullanması dikkat çekti.

İFADELERİ BİRBİRİYLE ÇELİŞTİ

Bagı'nın Fen İşleri Müdürlüğü'ndeki görevi dolayısıyla tartılarak gelen mıcır, kum gibi malzemeleri fişe bakarak teslim alan Kaan Canıdar'a yazdığı "Geliyorum. Arkadaşlar var yanımda. Ben sana zarfı verdiğimde 'Yaşar alacak' diyeceğim sen de tamam de. Paran da içinde" sözleri ön plana çıktı. Şu an tutuklu bulunan Canıdar verdiği ifadesinde Bagı'nın kendilerine zarf içinde çay şeker parası verdiğini savunurken yine halen tutuklu Turan Bagı ise, "Bu whatsapp yazışmaları bana ait değil. Ben Kaan Canıdar'ı tanımıyorum" diyerek Canıdar'ın ifadesiyle çelişti. Bagı'nın mesajlaştığı Arabacı'ya önce tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan Kartal Kara'yı kast ederek, "Kartal'a bir Iphone 13 pro alacağım. Baksın beğenirse sipariş vereceğim" şeklindeki mesajı da dikkat çekti.

TESLİM EDİLEN FİŞLER KARŞILIĞINDA PARA ALDI

MÜFETTİŞ değerlendirmesinde, "Kaan Canıdar'ın Turan Bagı ile iş ilişkisinin ötesinde maddi bir ilişki içerisine girdiği, malzemelerin tesliminin ve fiş kesilmesinin kendisinin depoda olduğu günlerde yapılmasını istediği, diğer personellerin nöbetçi olduğu günlerde ya da depoda bulunmadığı zamanlarda fiş kesmemesini istediği, teslim alınan fişler karşılığından Turan Bagı'dan zarfla para aldığı açıkça anlaşılmaktadır" dedi.

ŞİRKET KAŞESİNİ BELEDİYE GÖREVLİLERİ KULLANMIŞ

MÜFETTİŞ, Kartal Kara'nın Turan Bagı ile iş ilişkisinin ötesinde bir ilişki içerisine girdiği tespitinde bulundu. Kara'nın "Lilyum kaşe lazım bana" ifadesinden de anlaşıldığı üzere belediye çalışanı olarak firma kaşesini istediği, şirket yetkililerince kullanılması gereken kaşenin belediye görevlilerince de kullanıldığının anlaşıldığını belirten müfettiş, "Belediye çalışanının firma sahibini ihalede yazacağı rakam konusunda 'Şef bunu 770'den yapacaksın' şeklinde yönlendirdiği, kanuna aykırılık teşkil edecek şekilde firmaların attığı teklifler konusunda Turan Bagı'yı bilgilendirdiği anlaşılmıştır" dedi.

KARDEŞİNİN HESABINA PARA YATIRMIŞLAR

MÜFETTİŞ, Kartal Kara'nın kardeşi Kaan Kara'ya değişik tarihlerde toplam 21 bin 500 TL'nin ZTB İnşaat tarafından havale edildiğini kaydetti. Kaan Kara'ya ise, 31 bin 750 TL'nin Lilyum Mühendislik tarafından havale edildiği bilgisine de yer verdi. Kaan Kara'ya Maray Madencilik şirketi tarafından ayrıca 3 bin 500 lira daha havale edildiğini kaydetti.

Raporda "Kaan Kara'nın ZTB İnşaat şirketinde hiç çalışmamasına rağmen neden bu firma üzerinden hesabına toplam 21 bin 500 TL havale edildiği anlaşılamamıştır" diyen müfettiş, "Bu hususun Kartal Kara'nın, Turan Bagı ile yaptığı whatsapp mesajları ile sahte kaşe ve imza bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

İŞTE O YAZIŞMALARDAN BAZI BÖLÜMLER

- 'ARKADAŞLAR ZARFI EVRAK SANSIN' 30.12.2019



Kaan Canıdar (K.C): Depodayım.

Abi, gel Turan Bagı (T.B): Tamam geliyorum.

Arkadaşlar var yanımda ben sana zarfı verdiğimde 'Yaşar alacak' diyeceğim sen tamam de. Evrak sansınlar.

K.C: Tamam.

T.B: Paran da içinde.

- 'SENİN EMANET İÇİNDE' 09.01.2020

K.C: Turan abi hayırlı işler kesmediysen fiş kesme istersen bugün döküm yerindeyim.

T.B: Tamam abi. Bu yıl mıcırı ben vereceğim. Onun için sürekli ben gelirsem göze çarpar.

Zaten ikimizden başka kimse bilmiyor. Depoda olduğun gün sabahtan mesaj at bana.

K.C: Tamam abi hayırlı olsun.

Tamam abi buradayım daha T.B: Senin emanet içinde K.C: Tamam abi

'İŞİN SONUNDA SANA BİR GÜZELLİĞİ OLUR' 20.01 2020

K.C: Cuma günü 500 mü gönderdin abi?

T.B: Evet. Niye ne oldu?

K.C: 20 fiş geldi dedim, eleman falan mı aldı ondan dedim. O zaman sıkıntı yok.

T.B: Yok merak etme işin sonunda da sana bir güzelliğim olur. Şimdilik idare et.

- 'ŞİRKETİN KAŞESİ LAZIM BANA' 05.03.2021:

Kartal Kara (K.K): Lilyum kaşe lazım bana şef T.B: Şimdi mi K.K: Yok yarın

- "TEKLİFLERİ ATMADIN ŞEF" 14.04.2021

Kartal Kara (K.K): Günaydın abi T.B: Atmadın şef teklifleri K.K: Atacağım hemen şef.

T.B: At öyle geleyim

- '100 MİLYONLUK İHALEYİ BU EKİP Mİ ÇÖZECEK?' 13.07.2021

Murat Arabacı (M.A.): Yukarıda büyük bir ihale var sanırım.

100 milyon TL olan ihaleyi bu ekip mi çözecek yoksa.

T.B: Şef. Müdür oldun yürüyüşün değişti. Ses yok senden.

- 'FİYATLARA OLMAZSA AYAR ÇEKERİZ' 04.08.2021

Murat Arabacı (M.A):

Fiyatları atsınlar olmazsa ayar çekeriz.

T.B: Çok yüksek çıkar bence.

M.A: Senin fiyata göre ayar çekeceğiz artık.

T.B: Çünkü parke olsun, bazı kalemler onlarda olmadığı için abartılı yazabilirler.

T.B: Aynen gelsin, olmadı 3 teklifi ben veririm.

26.08.2021

M.A: Günaydın. Sen onu KDV dahil 5.5 milyon gibi düşün.

T.B: O zaman ihaleye çıkılmaz ki. 4800.

T.B. Nereden düşeyim.

M.A: Ben dışarıdayım şu an.

- 'SONRADAN DEĞİŞTİRDİK DERİZ' 09.09.2021

M.A. Takmış durumda müfettiş bu dosyaya.

T.B: Müdür ne diyor.

M.A: Arıcam seni kalabalık burası.

T.B: Tamam.

M.A: Şu sigortaları da göndersene şef. Turan şu mazot listen. Ocak'ta başlamış. Bizim iş başlama 8 Mart. O listeyi düzeltsene.

T.B: Ok.

M.A: Araçları buna göre düzenlesene. Sonradan değiştirdik deriz artık.

T.B: Tamam.

- 'HANİ BİR ŞEY OLMAZDI, HANİ TESPİT EDEMEZLERDİ' 10.09.2021

M.A: Hazır mı evraklar?

T.B: Maşallah müfettişten betersin.

M.A: Yapacak bir şey yok.

Evraklar tam olsun.

T.B: En üstteki senin gönderdiğin. bu hoca mı Ankara mı kim devreye girecekse girsin. İşin b.... çıktı.

M.A: Aynen. Herif fiyatlara takmış.

T.B: Müdür ilgilensin.

M.A: Şef beni strese sokma. Beni aramadı. Saat 15.00, kilitlendik.

T.B: Kendimi asmak için ip siparişi bile verdim, ben mi seni strese sokuyorum.

M.A: Hani bir şey olmazdı.

Hani tespit edemezlerdi.

T.B: Said'e dedim tamam şefim dedi. Valla ben malı verdim ama müdür bir yere sattıysa ne bileyim hakim bey.

M.A: Valla ben de gelen fişe göre ödeme yaptım. Ne bileyim efendim.

T.B: Desene maden mühendisi y... yedi.

M.A: Bence de. Bunca zaman s... Bu saatten sonra o düşünsün.

- 'SENİN TELEFON DİNLENİYOR OLABİLİR, DEĞİŞTİR' 16.09.2021

T.B: Yok böyle bir şey.

M.A: Baktım dün.

T.B: Şimdi gördüm.

M.A: Senin telefon dinleniyor olmasın. Değiştir olmazsa cihazı.

08.10.2021:

M.A: Rozada'nın tekliflerin kontrol et. Olmazsa ona göre yaz.

- 'BAŞKAN SIKINTI YOK DEDİ'08.02.2022

T.B: Fatma'dan o kadar korkmana gerek yoktu.

K.K: Abi ayıp ediyorsun ama. Arıcam. Engin'le konuşuyoruz. Turan'la ilerleyecek başkan sıkıntı yok dedi. Sadece Davutları ele al demişsin.

T.B: Ben Ada'dayım. Haber verirsin. Valla öyle bi çalışma olacak gerekirse cebimden para koyar zarar ederim ama onun ne kadar işi frenlediğini gösteririm.

- 'GELEN FİYATLARA GÖRE BAKARIZ' 15.02.2022:

T.B: Bu listenin maliyeti 850 bin.

M.A: Sen yazma bekle bakalım. Gelen fiyatlara göre bakarız.

T.B: Aynen. Yani bu ihale iptal olur.

- 'HEPİMİZİ YÖNLENDİREN BAŞKAN' 17.02.2022

M.A: Ve Emre'yle dirsek temasında T.B: Hem beni Fatma'nın üstüne saldı, 6 milyon ceza muhabbetinde. Fatma'dan duyduğum gibi Emre'yi aradım. Bu ne saçmalık.

Emre, Engin bey hazırladı bilgim yok dedi. Engin Bey'le her zaman yüzleşirim" dedi.

Hepimizi yönlendiren Başkan.

Ve bunun talimatını Başkan verdi ona.

M.A: Ben bundan sonra kendimi çatlatmayacağım.

T.B: Turan, Kartal ve Murat ile yürüyeceksin. Benim yanımda söyledi. Hele bu fiyat araştırması sizin derdiniz iş yürüsün. Geç kaldık.

Benim derdim işiniz yürüsün girmeyeceğim diyordum zaten ama sanki benim için çıkarmış Kartal öyle diyor ve başkana da söyleyeceğim dedi. Şerefsiz bilip bilmeden iftira atıyor.

- 'IPHONE ALIRIM MÜDÜRÜME' 22.02.2022

T.B: Kartal'ın interneti mi yok, paketi mi bitmiş.

M.A: Şarj sorunu var.

T.B: Iphone alırım yarın müdürüme.

M.A: Zaten onu bekliyor o da.

T.B: Iphone 13 pro. Baksın beğeniyorsa sipariş vereyim.

- 'PARKE FİYATI ARAŞTIRMASI ATTINIZ MI?' 24.02.2022:

T.B: Parke için fiyat araştırması attınız mı?

K.K: Yok olur alacağız daha.

Bilgisayar temizleniyor şimdi.

- 'SERKAN 1 ARABAYI 3 ARABA YAPAR' 01.03.2022:

T.B: Bunlar bir film çevirir.

K.K: İlgilenecekmiş. Anahtar teslimmiş.

T.B: Kantarda Serkan 1 arabayı 3 araba yapar.

K.K: Makinalar ondanmış.

- 'ÜSTÜNE PARA VEREN TEK ENAYİ BENİM GALİBA' 21.03.2022:

T.B: Bu saatten sonra kendimi kullandırmam. İş yapıp üstüne para veren tek enayi benim galiba.

M.A: Valla ne diyim şef konuş bakalım yarın.

T.B: Bazı şeyleri netleştirmeden fiyat vermeyecek şef.

Gerekirse girmeyecek de. Bu Kartal biberin neyi var gene.

Ses seda yok.

M.A: Müdürün yanındayız.

ERHAN GÜLENÇ