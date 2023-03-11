Vay uyanık Muharrem İnce vay! O iddia gündeme bomba gibi düştü

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP'li geçmişi nedeniyle Millet İttifakı'na gideceği, hatta CHP'ye döneceği iddia edilen Muharrem İnce'nin büyük ihtimalle bu yolu denemeyeceğini belirtti.

Övür, "Bugünlerde partisindeki hareketlenmeyle umutlanan Muharrem İnce'nin, bir ittifaka katılmak yerine yüzde 3 oy alarak devlet yardımı almayı tercih edeceği söyleniyor" ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Bu kadar önemli bir seçimde ittifak dışı kalan partiler nasıl pozisyon alacak?

Bir tarafta son 20 yılda Türkiye'yi bölgesel ve küresel aktör yapan AK Parti'nin başını çektiği Cumhur İttifakı var, diğer tarafta CHP'nin öncülüğünü yaptığı, HDP ortaklı ve 6 artı 2'li Millet İttifakı var.



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Bu iki ittifakın neyi temsil ettiği de artık gizli saklı değil.



Geriye bu iki ittifakta yer almayan, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR, Zafer Partisi, Anavatan Partisi ve DSP gibi birkaç parti kalıyor. Bu partiler arasında da son günlerde hangi partinin hangi ittifakı tercih edeceği çok konuşulmaya başlandı.



Yeniden Refah'ın, HÜDA PAR'ın, Anavatan ve DSP'nin terör ve milli değerler konusunda Cumhur İttifakı'na yakın durdukları biliniyor. Nasıl bir tavır takınacaklarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.



MUHARREM İNCE YOL AYRIMINDA

Bu partiler arasında son günlerde ne yapacağı merak edilen ve çok konuşulan parti ise Muharrem İnce'nin Memleket Partisi...



CHP'den ayrılmak zorunda kalan ve kendi partisini kuran İnce'nin nasıl bir performans göstereceği ilk başlarda da merak ediliyordu. Ancak İnce, CHP içinde izlediği ikircikli siyasetiyle ne partisini farklı sosyolojilere açabildi, ne de Kılıçdaroğlu CHP'sinin izlediği siyasetten memnun olmayan Atatürkçülerin cazibe merkezi yapabildi. Dış politika konusunda daha "milli" bir çizgi izlemesine, CHP ve Millet İttifakı'nı o konularda eleştirmesine karşın yeni bir siyasi hat da oluşturamadı. Buna rağmen CHP'li geçmişi nedeniyle Millet İttifakı'na gideceği, hatta CHP'ye döneceği söylendi ama büyük ihtimalle bu yolu denemeyecek.



Bugünlerde partisindeki hareketlenmeyle umutlanan Muharrem İnce'nin, bir ittifaka katılmak yerine yüzde 3 oy alarak devlet yardımı almayı tercih edeceği söyleniyor."



