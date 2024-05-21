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Medya "Vay şerefsiz"den buralara kadar geldi! Ertuğrul Özkök'ün yeni işi bakın ne! Ne diyelim hayırlı olsun
Medya

"Vay şerefsiz"den buralara kadar geldi! Ertuğrul Özkök'ün yeni işi bakın ne! Ne diyelim hayırlı olsun

Yeniakit Publisher
2024-05-21 16:45:00 -
"Vay şerefsiz"den buralara kadar geldi! Ertuğrul Özkök'ün yeni işi bakın ne! Ne diyelim hayırlı olsun

Melih Altınok, "Vay şerefsiz" manşetiyle Ahmet Kaya'ya hayatı dar eden, Hrant Dink'i hedef gösteren Hürriyet'in eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün yeni "meşgalesini" köşesine taşıdı. Şimdilerde foncu sitelerde, karanlık odalarda sola kanaat önderliği yapan Özkök'ün, 2028'de iktidara geleceğini düşündüğü Ekrem İmamoğlu'nun piarıyla meşgul olduğunu ifade eden Altınok, "Ne diyelim hayırlı olsun" dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, "Vay şerefsiz" manşetiyle Ahmet Kaya'ya hayatı dar eden, Hrant Dink'i hedef gösteren Hürriyet'in eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün yeni "meşgalesini" köşesine taşıdı. Şimdilerde foncu sitelerde, karanlık odalarda sola kanaat önderliği yapan Özkök'ün, 2028'de iktidara geleceğini düşündüğü Ekrem İmamoğlu'nun piarıyla meşgul olduğunu ifade eden Altınok, "Ne diyelim hayırlı olsun" dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

" "Vay şerefsiz" manşetiyle Ahmet Kaya'ya hayatı dar eden, Hrant Dink'i hedef gösteren Hürriyet'in sabık yönetmeni şimdilerde foncu sitelerde, karanlık odalarda sola kanaat önderliği yapıyor.

İktidarla, gazeteciliğin sınırlarını çok çok aşan ilişkiler geliştirdiği için adı Özköşk'e çıkan yazarımız bugünlerde ileriye yatırım yapıyor. Rahat bir emeklilik geçirmek için, 2028'de iktidara geleceğini düşündüğü adayın piarıyla meşgul.

Heyecanlı da.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yalnızca cilalamayla yetinmiyor, siyasi güzergah da çiziyor.

Bir yıl önce yüzde 52 oy almış, kendisinden 7 yaş küçük Erdoğan'a emeklilik tavsiyeleri veriyor.

Geçen de Ekrem İmamoğlu'nun bayii toplantısı tadındaki Roma seyahatinde yer bulmanın coşkusuyla yine döktürüyordu:

Artık Türkiye'de iki iktidar varmış mesela. Biri merkezi iktidar, öteki yerel iktidarmış. İmamoğu da bu anlayışa gelmiş.

Vay be! 15 yıl önce "MHP'siz de yeni anayasa yapılır" diye yazdığım için partililerden önce köşesinden üzerime yürüyen milliyetçimiz gitmiş, yerini özerklik modellerini tartışan bir heval gelmiş sanki...

Ne diyelim hayırlı olsun.

Elbette, metro yapmak için izin alması gereken iktidar mı olur falan diye sormayacağım.

Ama Özkök gazı biraz daha abartırsa, yerelde cumhurbaşkanı ilan ettiği İmamoğlu ile CHP'nin iktidarının arasını açacak. Demedi demeyin.

Haklısınız, belki de plan tam olarak budur."

 

 

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