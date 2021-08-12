Vay provokatör vay! Orhan Aydın tetiği çekerken enselendi
"İşçi", "emekçi", "yoksulluk" gibi kavramlar üzerinden prim kasması ile bilinen "Komünist" Orhan Aydın, şimdi de fındık üreticilerini provoke etmeye kalktı.
"İşçi", "emekçi", "yoksulluk" gibi kavramlar üzerinden prim kasarak şov yapan "Komünist" Orhan Aydın, şimdi de fındık üreticilerini provoke etmeye çalıştı.
Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun kalite fındığın 27 TL, levant kalite fındığın 26,5 TL'den alınacağını açıkladı.
Durağan suyu bile sele çevirmek isteyen kafa ise yine boş durmadı. Fındık üreticilerinden beklediği tepkiyi görmeyen "Komünist" Orhan Aydın, fındık üreticilerini kışkırtmaya başladı.
Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Fındık üreticileri açıklanan rakamdan çok memnun olsa gerek, hiç sesleri çıkmıyor." şeklinde ifadeler kullandı.
İşte o provokatif tweet: