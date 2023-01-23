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Medya Vay namussuz vay! Kur'an yakan alçağın hedefi bakın neymiş
Medya

Vay namussuz vay! Kur'an yakan alçağın hedefi bakın neymiş

FETÖ'den PKK'ya ne kadar küreselci aparat varsa tasmalarının İsveç'te gevşetildiğini belirten Melih Altınok, "İşi Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuklaların asıldığı eylemlere müsaade edecek kadar abarttılar. Belli ki okyanus ötesi, seçim öncesi Türkiye'nin batı bloğu dışına itilmesi projesini bir NATO krizi üzerinden başlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 10:34:00 -
Vay namussuz vay! Kur'an yakan alçağın hedefi bakın neymiş

FETÖ'den PKK'ya ne kadar küreselci aparat varsa tasmalarının İsveç'te gevşetildiğini belirten Melih Altınok, "İşi Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuklaların asıldığı eylemlere müsaade edecek kadar abarttılar. Belli ki okyanus ötesi, seçim öncesi Türkiye'nin batı bloğu dışına itilmesi projesini bir NATO krizi üzerinden başlatmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. 

Altınok, Sabah gazetesindeki "Kuran provokasyonunun hedefi" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"İsveçli faşist bir siyasetçinin Kuran yakma provokasyonunun ardından NATO üyeliği konusunda belirli bir aşama kaydetmiş olan Türkiye-İsveç ilişkileri başlangıç seviyesinin de gerisine düştü bile.

Ankara, Türkiye'ye seyahat planlayan İsveçli müzakerecilere "gelmenize gerek kalmadı" diyor.

Rezalet görüntülerinin prodüksiyonunu üstlenen İsveç tarafı da sanki mesele ifade özgürlüğüymüş gibi topu taca atmayı yeğliyor.

Tablo bu kadar net olunca provakasyonun arkasında İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan Putin olduğunu iddia edenlerin olması normal. Ancak taşlar yerine oturmuyor.

Zira hedef İsveç'i NATO üyeliğinden vazgeçirmek değil Türkiye'nin bu işe engel olmasını sağlamak.

İzliyoruz işte... "İslam'a saldırmak için" Stockholm'de onca Müslüman ülke varken Türk Büyükelçiliği tercih eden Faşist Paludan'ın eylemi tek değil... Bu İsveç'i bir süredir Türkiye'deki seçimleri manipüle etmek için kullanan odakların eylemlerinin sonuncusu.

FETÖ'den PKK'ya ne kadar küreselci aparat varsa tasmaları İsveç'te gevşetiliyor. İşi Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuklaların asıldığı eylemlere müsaade edecek kadar abarttılar.

Belli ki okyanus ötesi, seçim öncesi Türkiye'nin batı bloğu dışına itilmesi projesini bir NATO krizi üzerinden başlatmaya çalışıyor.

John Bolton'ın, hafta başında Wall Street Journal'de yayınlanan makalesinin şu satırları da ortada gizli saklı bir plan olmadığının kanıtı gibi:

"Batı'nın, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde içerideki muhalefetin adil bir seçim yapmasını sağlamak için cesur adımlar atması halinde, Erdoğan'ın durdurulma şansı var. Bunun için de ittifakın Ankara'nın üyeliğini askıya alması gerekiyor. Üyelikten çıkarılmayı şimdi düşünmek, ittifakın üyeliğin artılarını ve eksilerini tartışmasına ve hem Türk seçmenlere hem de NATO üyelerine yaklaşan seçimlerin yüksek risklerini vurgulamasına olanak tanıyacaktır." "

 

 

 

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Yorumlar

Gültekin

Oyun içinde oyun oynayan batılılara hiç güvenemeyecek miyiz?, Yapılan bütün uygulamalara bakıyoruz Nato'nun kuruluş amacına hiç hizmet etmiyor ve bu kurumun dünyadaki işlevliğini kaybetmesine yönelik girişimler asla dünyaya değil belirli odakların çirkin hedeflerine hizmet ettiği açıktır, bellidir ve bunun devamıyla onarılamayacak yaralar açacağı bilinmelidir.

sukru

Hasan basri hoca,nın bu konudaki yorumu müthiş.İsveç natoya girmek istermiş gibi yapıp abd,nin gönlünü alırken bizide günah keçisi ilan etmeye çalışıyor.Yani ters manyel yapıyor.Onlara en güzel ceza derhal natoya üyeliklerini onaylamaktır.Zaten natoda kaç dostumuz varki,Ha bir fazla ha bir eksik ne farkeder.
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