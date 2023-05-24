Vay İmamoğlu vay! Kılıçdaroğlu, bunu duyunca düşüp bayılacak

Kurtuluş Tayiz, CHP'nin seçim sistemini hazırlayan ekibin yöneticisi Sedat Doğan'ın "halka yalan söylüyorlar" başlığıyla duyurduğu açıklamanın detaylarını köşesine taşıdı. Söz konusu açıklamanın enteresan bilgiler içerdiğine dikkat çeken Tayiz, 14 Mayıs gecesi yapılan ve CHP’yi rezil eden açıklamaların kaynağının, Ekrem İmamoğlu'nun CHP sistemine paralel olarak oluşturduğu yapı olduğunu belirtti.

Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Seçim akşamı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kameralar önünde yaptıkları açıklamalar anlaşılmaz ve tuhaftı. 19:30'dan itibaren, akşam boyunca, ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu, seçimi kazandığını açıklayıp durdular. Kemal Kılıçdaroğlu bile başkanların açıklamalarına kanıp "öndeyiz" twiti atmak zorunda kalmıştı.

Oysa YSK ve Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan, sandıklar açılıp oylar sayılmaya başladığı andan itibaren hep öndeydi.

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Gece ilerledikçe, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark açıldıkça başkanlar ekrana daha az çıkmaya ve kem küm etmeye başladılar. Ve sonunda da Erdoğan'ın seçimi önde tamamladığını hep birlikte kabul ettiler.

Bu çelişkiyi, bazı kıt akıllı CHP'li gazeteciler, Ekrem ve Mansur başkanların CHP içinden bilerek tuzağa düşürüldüğü ve alay konusu yapılarak yıpratıldığı şeklinde yorumladı.

CHP medyasından bazı isimler de organize bir şekilde "CHP'nin veri sisteminin çöktüğünü, sonuçta başkanları da yanlışa sürükleyen böyle bir hatanın meydana geldiğini" yaymaya başladılar. Ve üstüne CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in kellesini alarak dosyayı kapattılar.

CHP'nin teknoloji özürlü olduğu bilindiğinden kimse konuyu çok da kurcalama gereği duymadı.

Fakat, CHP'nin seçim sistemini hazırlayan ekibin yöneticisi Sedat Doğan'ın "halka yalan söylüyorlar" başlığıyla duyurduğu açıklaması enteresan bilgileri içeriyordu.

Sedat Doğan, açıklamasında kendi sistemlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç önde olmadığını söylüyor. Doğan, "21:00 itibarıyla CHP'nin ekranlarındaki sonuç ne ise sandık sonuçlarının da aynı olduğunu" vurguluyor.

Meral Akşener'in de bu iddiayı doğrulayan açıklamaları var. Akşener, CHP Genel Merkezi'ndeki verilere göre 20:00 sıralarında seçimin ikinci tura kaldığının anlaşıldığını açıklamıştı.

Sedat Doğan, yanıltıcı bilginin kaynağının belediye başkanlarının oluşturduğu kendi ekiplerinden geldiğini belirtiyor. Doğan "Mesela İstanbul ekibi (Ekrem İmamoğlu) Türkiye Gönüllüleri diye bir oluşum kurmuşlardı. Belki buradan gelen sonuçlar ile açıklama yapmışlardır. Ayrıca Altın Sandık uygulaması yaptırdıklarını biliyorum. Oradan gelen sonuçlar yanıltıcı olmuş olabilir."

Doğan, açıklamasında başkanların "halkı sandık başında tutmak için" Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdiklerini tahmin ediyor. Ama kendilerinin kurban seçilmesinin ise büyük bir adaletsizlik olduğunu ekliyor.

Ortaya çıkan sonuç: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 14 Mayıs akşamı ekranlara çıkıp Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdikleri verilerin kaynağı ne resmi ajans ve kanallardı ne de CHP'nin kendi veri sistemiydi. O akşamki açıklamaların kaynağı Ekrem İmamoğlu'nun "Türkiye Gönüllüleri" adını verdiği CHP sistemine paralel olarak oluşturulan yapıydı. Başkanların elindeki verilerin kaynağı işte bu "paralel yapı"ydı. Halk TV de seçim akşamı boyunca ayna kaynaktan besleniyor olmalı ki, sabaha kadar "Kılıçdaroğlu önde", "Kılıçdaroğlu kazandı" yayınları yaptı. Bu paralel hat, seçim akşamı İmamoğlu'na yakın medya ve gazetecilere uzanıyordu.

Amaçları, hedefleri neydi kestiremiyorum. İmamoğlu neyin peşindeydi, onu da bilemiyorum. Ama CHP seçmenini çıldırttıkları net! Hâlâ muhalefet cephesinde büyük bir hayal kırıklığı varsa, bunun sebebi öncelikle Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ve onların CHP'ye çektikleri paralel hattır. Kılıçdaroğlu bile sonra gelir.”