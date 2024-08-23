Vay "Emlakçı Abbas" vay! Şu işe bakın hele

Star yazarı Coşkun Başbuğ, Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretini ve TBMM'deki konuşmasını değerlendirdi. Başbuğ, Abbas'a yapılan güzellemelerin abartılı olduğunu dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Mahmud Abbas şanlı Gazi Meclis'te Filistin adına tarihi bir konuşma yaptı.

Şöyle seslendi Abbas konuşmasında;

"Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı. Bu nedenle ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yapacağız, Gazze'ye gideceğim, bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil."

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Meclis konuşmayı ayakta alkışladı ve bu alkışlarla dünyaya bir mesaj verdi.

Mesaj yerine ulaştı zira konuşma dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

İşte o yankılardan bazı başlıklar

Associated Press;

"Filistin Devlet Başkanı Gazze'ye gitme kararı aldı ve Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdı."

Washington Post;

"Filistin'in emektar lideri Abbas, bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil diyerek Gazze'ye gideceğini söyledi ve Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdı"

New York Times;

"TBMM'ye Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu atkıyla giren Mahmud Abbas hayatıma mal olsa bile Gazze'ye gideceğim dedi ve konuşması sırasında Türk milletvekillerince ayakta alkışlandı."

İngiliz haber ajansı Reuters;

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Filistin lideri Abbas, TBMM'ye Gazze ve Kudüs'ü ziyaret edeceğini söyledi"

Fransız gazetesi Le Monde;

"Abbas TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada Türk milletvekillerinin alkışları arasında Gazze'ye gideceğini açıkladı."

Alman gazetesi Tageszeitung;

"Ankara'da Gazze'ye gideceğini açıklayan Filistin Devlet Başkanı'nın konuşması TBMM'de ayakta alkışlandı."

Rus haber ajansı Tass;

"Abbas Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz parçası olduğu" söyledi ve dünya liderlerine ve BM Genel Sekreteri'ne Gazze'ye gelmeleri çağrısın da bulundu."

Rus haber ajansı İnterfax;

"Abbas Filistin liderliğindeki diğer kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitmeye karar verdim. Hayatıma mal olsa bile bunu yapacağım."

İsrail gazetesi Yediot Aharonot;

"Abbas, Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ndeki konuşması sonrasına denk gelen TBMM'deki konuşmasında Gazze'yi ziyaret edeceğini ve İsrail'in Filistin topraklarından çekilmemesi halinde bölgede çatışmaların son bulmayacağını söyledi."

İsrail gazetesi Times Of;

"Abbas, Türkiye'de hayatı pahasına da olsa Gazze'ye gideceğini açıkladı ve Gazze'nin tamamının Filistin'e ait olduğunu ve Filistin topraklarını bölecek hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. Gazze Şeridi'ne giriş noktalarının tamamının İsrail'in kontrolünde bulunduğu, bu nedenle Tel Aviv yönetiminin koordinesi ve izni olmadan giriş yapılamadığını belirtti."

İsrail gazetesi Jerusalem Post;

"Abbas, Gazze ve Kudüs'ü ziyaret etmeyi planlıyor. Abbas yaptığı konuşmada; Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır, Gazze'de tek başına bir devlet olmayacak, Filistin halkı parçalanmayacak ve asla teslim olmayacak dedi."

Çin Ajansı Xinhua;

"Abbas ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için 3 kez veto hakkını kullandığını hatırlatarak ateşkes konusundaki tutumuna yönelik sert eleştirilerde bulundu."

Görüldüğü gibi verilmek istenen mesaj verilmiş, emeğin karşılığı alınmış, olay tüm dünya ajanslarında manşete oturmuştu.

Türkiye'nin uyguladığı programa dünyada ilgi büyüktü.

Tüm bu yapılanlarda amaç Amerikan senatosunda oynanan çadır tiyatrosuna okkalı bir cevap vermekti.

Bu da başarılmıştı.

Esasen plan Haniyye'yi ağırlamak, TBMM'de konuşturduktan sonra Mahmud Abbas ile buluşturarak dünyaya Filistin'in birlik ve bütünlüğü mesajını vermekti.

Ama olmadı...

Haniyye sinsi bir saldırı sonucu şehit edildi, Türkiye'de mesele Filistin olduğu için plandan vazgeçmedi ve Mahmud Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisinde ağırlayarak yaptığı konuşmayı ayakta alkışladı.

Buraya kadar olan her şey normal.

Laf yok.

Ancak buradan sonra bazı olanlar anormal.

Bu anormalliklerin başını Mahmud Abbas'a yapılan güzellemeler çekiyor.

Dikkat ettim bir sayfalık konuşma metniyle Abbas'ı yere göğe sığdıramayan, ona güzellemeler yağdıran bir kitle oluşmuş.

Şimdi diyecek ki o güzelleme yapanlar "İyi güzel kardeşimde adam Mecliste ayakta alkışlandı."

Peki hiç düşünmez misiniz, o alkışlar kime ve neden yapıldı? (...)"