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Gündem Vay beslemeler vay! Onları sadece ABD değil Norveç de fonlamış!
Gündem

Vay beslemeler vay! Onları sadece ABD değil Norveç de fonlamış!

Sözde ‘bağımsız’ gazeteci Ruşen Çakır’ı, sadece ABD menşeli Chrest Foundation değil bizzat Norveç hükümeti de fonlamış. yeniakit.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre, Ruşen Çakır’ın Medyascope, Serbestiyet, Punto24, Duvar gibi medya organlarına binlerce dolar aktarılmış.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 12:50:00 - 2021-07-23 13:03:21
Vay beslemeler vay! Onları sadece ABD değil Norveç de fonlamış!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

yeniakit.com.tr ‘medyaya yabancı fon’ tartışmasını alevlendirecek yeni bilgilere ulaştı. 

Norveç Dışişleri Bakanlığı hibe portalında listelendi

yeniakit.com.tr’nin yaptığı araştırmalara göre Norveç Dışişleri Bakanlığı, Ruşen Çakır’ın Medyascope isimli kuruluşunun da yer aldığı listeyi tek tek kamuoyuyla paylaştı. Listede Serbesiyet, Punto24, Duvar gibi sözde ‘bağımsız’ medya kuruluşlarının da adı geçiyor. İşte o adres: http://udtilskudd.regjeringen.no/#/en/sector/details?country=37&year=2021

Fonlanan STK ve medya kuruluşları genellikle sapkınları savunuyor

Norveç’in desteklediği isimler arasında; Öziplik-İş sendikası, sapkınların savunuculuğunu yapan sözde İstanbul Sanat Derneği, sözde kadın STK’larından Fırsat Eşitliği Derneği gibi isimler yer alıyor.   

Ruşen Çakır’ı İsrail ve MOSSAD da fonluyor mu?

Sözde ‘bağımsız’ gazeteci Ruşen Çakır’ın uluslararası verilen hiçbir fonu es geçmediği anlaşılırken özellikle İsrail ve MOSSAD’ın yan kuruluşlarından fonlanıp fonlanmadığı merak ediliyor. 



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Yorumlar

havva BULUT

burdaki yandaşları kim besliyor ha ha ah
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........

"millet ac ac" derken hic de yüzleri kizarmadi bunların
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