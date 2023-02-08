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Medya Vay alçaklar vay! İnsan falan değil bunlar
Medya

Vay alçaklar vay! İnsan falan değil bunlar

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, depremi “fırsat!” bilerek Öncüpınar Hudut Karakolu’na roketatarla saldıran YPG’li teröristlere isyan etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 12:58:00 -
Vay alçaklar vay! İnsan falan değil bunlar

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, depremi “fırsat!” bilerek Öncüpınar Hudut Karakolu’na roketatarla saldıran YPG’li teröristlere isyan etti. Korkmaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) “Made in USA” PKK’nın, Suriye’deki uzantısı YPG’li teröristler…

Depremi dahi “fırsat!” bilerek…

Tel Rıfat’tan, Türkiye’mizin Öncüpınar Hudut Karakolu’na roketatarla saldırdılar.

***

-İnsan değil, bunlar!"

 

 

 

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