Vatoz nedir? Vatoz yenir mi vatozun faydaları | Vatoz saldırısı

Yüce yaratıcımız hem karada hem hava da hem de denizde nice nimetler bahşetmiştir insanoğluna. Kuşlar, hayvanlar, bitkiler, sebze-meyveler, balıklar daha milyonlarca canlı ve cansız varlık. Bazı canlılar zararlı olduğu gibi bazıları da insanlara zarar vermekte. Bunlarda biri de vatoz balığıdır. Peki vatoz nedir? Vatoz balığı yenir mi? Vatozun faydaları var mı? Vatoz saldırısından korunmak için neler yapılmalı?

Denizlerimizde zehirleri sebebiyle öldürücü olan balıklar var, vatozlar da bunlardan biri. Denizlerin sığ ve kumlu yerlerinde kuma gömülü olarak yaşayan vatozların uzaktan görünüşü kalkan balığını andırmaktadır. Peki, vatoz nedir?

Vatoz, Rajiformes takımına özgü balıkların ortak adıdır. Vatozlar, köpekbalıkları ile birlikte bir kıkırdaklı balık olarak sınıflandırılır. Vatozların diğer balıklardan en önemli farkları arasında iyice yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçleri sayılabilir. Vatozların gözleri yassı gövdelerinin üzerinde, ağızları ve solungaçları ise gövdelerinin altında yer alır. Her bir vatozun ayrı avlanma yöntemleri vardır. Bazı vatozlar deniz tabanında gizlenip avları olan küçük balıkları ve kabukluları avlar. Bu vatozlar ise ya renkleri ile kumda saklanır ya da kendilerini kuma gömerler. Bir kısmı ise denizde yüzüp karşılarına çıkan balık ve planktonları koca ağızlarından içeri alırlar. Bu vatozların renkleri genelde mavi ya da gri olur.

Vatozların uzun kuyrukları ise sadece savunma amacı ile kullanılır. Vatozların kuyruklarında elektrik vardır. Bu elektrikten köpek balıkları bile korkar. Kuyruklarındaki elektrik vücutlarındaki özel bir organdan sağlanır ve ölümcül tehlikelere yol açar. Vatozların yumurta keselerine biçimleri nedeni ile "denizkızının çantası" denilir.