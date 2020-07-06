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Dünya

Vatiyye Üssü’’ne yapılan alçak saldırıyı üstlendiler

Libya'da dün Vatiyye Hava Üssü'ne yapılan küstah hava saldırısını darbeci Hafter güçlerinin üstlendiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:14:00 - 2020-07-06 15:28:26
Vatiyye Üssü’’ne yapılan alçak saldırıyı üstlendiler

Halife Hafter'e bağlı güçler dün Libya'nın batısındaki Vatiyye Hava Üssü'nü hedef alan saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

Libya'nın batısında, başkent Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki Vatiyye Hava Üssü dün "kimliği tespit edilemeyen" savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Savunma Bakan Yardımcısı Salih Nemruş saldırı sonrası yaptığı açıklamada, hava saldırısının Halife Hafter'e destek veren ülkeler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türk Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da Vatiyye Üssü'ne yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği bilgisini doğrularken saldırıda "bazı sistemlerin" hasar gördüğünü ifade etti.

Halife Hafter güçleri üstlendi

Saldırıya dair açıklama yapan Hafter güçlerine bağlı kaynaklar, hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu oluşumunun komutanlarından Tuğgeneral Halid Mahcub tarafından yapılan açıklamaya göre, Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik saldırılar Hafter güçlerine ait savaş uçaklarınca gerçekleştirildi.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

meşe

HAFTERİN YAPACAGI İŞ DEYİL BU,
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Murat

Sanmam. Bu iş, Rus işi.
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