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Aktüel Vatikan'da geleneksel Noel ayini Kovid-19 önlemleri altında yapıldı
Aktüel

Vatikan'da geleneksel Noel ayini Kovid-19 önlemleri altında yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 01:21:42 -
Vatikan'da geleneksel Noel ayini Kovid-19 önlemleri altında yapıldı

VATİKAN (AA) - Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği Noel ayini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler eşliğinde yapıldı.

Vatikan'a komşu İtalya genelinde Noel ve yılbaşı dolayısıyla uygulanan sıkı tedbirler ve gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle Papa da Noel ayininin saatini öne çekti.

Aziz Petrus Bazilikası'nda Papa Franciscus'un yönettiği ayin, her zamankinin aksine Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 200 kişilik sınırlı katılım ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Papa, ayinde yaptığı konuşmada, inananlara Noel'in anlam ve öneminden bahsetti. Katoliklerin ruhani lideri, zorluk çekenlere, yetersiz kalma veya başaramama korkusu taşıyanlara ve tünelin ucundaki ışığı hiç göremeyecekmiş gibi düşünenlere Hz. İsa'nın doğumunu işaret ederek Tanrı'nın cesaret mesajını dünyaya zayıf ve kırılgan şekilde gelen Hz. İsa ile verdiğini ifade etti.

Papa, insanların kendi dertlerine üzülmek yerine acı çeken başkalarına yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus, bugün öğlen saatlerinde de dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.

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