Vatanseverlik nedir bilir misin Fatih? Teröristlere üzülen Ayşenur Arslan'a sahip çıktı

Terör örgütü PKK mensubu iki terörist, geçtiğimiz pazar günü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulundu. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

Tekerlemeler söyleyerek terör saldırısını anlatan Arslan, "Kendini patlattığı söylenen kişi, belki de üzerinde patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Hiçbir şey yapamadan ölünmez" diye konuştu.

Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı

Skandal sonrası Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programın bitirildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Arslan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ifadesinde programdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Arslan serbest bırakıldı.

Fatih Portakal: Vatansever bir insandır

CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal Sözcü TV'deki yayınında, Arslan'a arka çıktı.

"Arslan vatansever bir insandır" diyen Portakal, "Standardı olan, ilkeli bir habercidir. Arslan gibi haberciler sayesinde Türkiye'deki habercilik bu seviyede." diye konuştu.

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Portakal'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Arslan bir kadın olarak erkekleri bu sektörde yönetmiş, zor bir kadındır. Haberciliği de çok iyidir. Arslan'ın üstüne bir terörist ya da terör gömleği giydiremezsiniz. Bunu yapamazsınız. Arslan hepimiz gibi vatansever bir insandır. Habercilikte standardı olan ilkeli bir habercidir. Terör sevici demeniz mümkün değil. Aynı haber merkezinin içerisinde çalıştım, Arslan gibi haberciler sayesinde Türkiye'deki habercilik bu seviyede."